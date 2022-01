Die Rückkehr der US-Börsen nach dem verlängerten Wochenende dürfte wieder mehr Schwung in den Dax bringen. Im gestrigen Handel kam der deutsche Leitindex nicht vom Fleck, ohne die richtungsweisenden US-Börsen ist am deutschen Aktienmarkt einfach nichts los. In einer engen Handelsspanne, die vom Tagestief bei 15.894 bis zum Tageshoch bei 15.962 gereicht hat, pendelte der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...