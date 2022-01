DJ Travis Perkins: Transaction in Own Shares

Travis Perkins (TPK) Travis Perkins: Transaction in Own Shares 18-Jan-2022 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transactions in Own Shares

Travis Perkins plc (the "Company") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares of 11.205105 pence each on the London Stock Exchange, from Citigroup Global Markets Limited as part of its buy-back programme initially announced on 21 September 2021 and extended on 14 December 2021:

Date of purchase: 17 January 2022 Number of Ordinary Shares Purchased: 98,000 Highest price paid per share (GBP): GBP15.9200 Lowest price paid per share (GBP): GBP15.7150 Volume weighted average price paid per share (GBP): GBP15.7799

The repurchased shares will be held in treasury (and some may subsequently be transferred to the Company's employee benefit trust). Following the purchase of these shares, Travis Perkins holds 3,871,351 of its ordinary shares in treasury and has 221,154,575 ordinary shares in issue (excluding treasury shares).

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014, as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, a full breakdown of the purchases of ordinary shares made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company on an individual basis can be found at the end of this announcement..

Aggregated information is set out below.

Trading Venue Volume weighted average price (GBP) Aggregated volume XLON 15.7799 98,000 BATE ChiX

For further information, please contact:

Investor Relations:

Matt Worster

+44 (0) 7990 088548

Matt.worster@travisperkins.co.uk

Heinrich Richter

+44 (0) 7392 125417

Heinrich.richter2@travisperkins.co.uk

Daily individual Transaction Details are set out below:

Issuer Name Transaction Date Transaction Time Volume Price (GBp) Trading Venue Transaction Reference Code Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:28:52 179 1576.00 XLON xZKAzezWL8c Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:28:52 6 1576.00 XLON xZKAzezWL8k Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:28:44 120 1576.00 XLON xZKAzezWLLY Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:28:27 389 1576.00 XLON xZKAzezWLJr Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:26:24 145 1576.00 XLON xZKAzezWIRP Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:26:24 495 1576.00 XLON xZKAzezWIQ8 Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:26:02 60 1576.00 XLON xZKAzezWJg4 Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:24:59 32 1575.50 XLON xZKAzezWGeF Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:24:43 150 1575.50 XLON xZKAzezWG6T Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:24:43 15 1575.50 XLON xZKAzezWG1Z Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:24:35 526 1575.50 XLON xZKAzezWGBu Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:24:08 411 1576.00 XLON xZKAzezWHWX Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:24:08 495 1576.00 XLON xZKAzezWHWo Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:23:29 105 1576.00 XLON xZKAzezWH4K Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:23:05 11 1576.00 XLON xZKAzezWHGz Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:22:34 150 1576.00 XLON xZKAzezWUiP Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:22:02 153 1576.00 XLON xZKAzezWU0M Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:22:02 55 1576.00 XLON xZKAzezWU3a Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:22:02 15 1576.00 XLON xZKAzezWU3Y Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:21:33 163 1576.00 XLON xZKAzezWUUR Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:21:23 120 1576.00 XLON xZKAzezWVaJ Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:21:11 169 1576.00 XLON xZKAzezWVf5 Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:21:00 248 1576.00 XLON xZKAzezWVpr Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:20:59 84 1576.00 XLON xZKAzezWVo1 Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:20:59 84 1576.00 XLON xZKAzezWVo7 Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:20:47 100 1576.00 XLON xZKAzezWVw4 Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:20:28 6 1575.50 XLON xZKAzezWV8q Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:19:14 244 1575.50 XLON xZKAzezWT7O Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:19:14 324 1575.50 XLON xZKAzezWT7Q Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:19:08 217 1576.00 XLON xZKAzezWTDf Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:19:08 2 1576.00 XLON xZKAzezWTDm Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:19:08 15 1576.00 XLON xZKAzezWTDk Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:19:08 280 1576.00 XLON xZKAzezWTDi Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:19:08 181 1576.00 XLON xZKAzezWTDg Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:18:10 363 1576.00 XLON xZKAzezWQk0 Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:18:10 382 1576.00 XLON xZKAzezWQk4 Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:18:10 141 1576.00 XLON xZKAzezWQk2 Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:17:12 150 1576.00 XLON xZKAzezWQHP Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:17:12 221 1576.00 XLON xZKAzezWQHR Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:17:12 98 1576.00 XLON xZKAzezWQGX Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:17:12 129 1576.00 XLON xZKAzezWQHV Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:17:12 84 1576.00 XLON xZKAzezWQHT Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:16:14 242 1576.00 XLON xZKAzezWRUSDa Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:16:14 9 1576.00 XLON xZKAzezWRUSDc Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:16:14 2 1576.00 XLON xZKAzezWRUSDh Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:16:14 19 1576.00 XLON xZKAzezWRUSDj Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:16:14 24 1576.00 XLON xZKAzezWRUSDx Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:16:14 114 1576.00 XLON xZKAzezWRUSDv Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:16:14 105 1576.00 XLON xZKAzezWRUSDt Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:16:14 85 1576.00 XLON xZKAzezWRUSDr Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:16:14 79 1576.00 XLON xZKAzezWRUSDp Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:16:14 28 1576.00 XLON xZKAzezWRUSDn Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:16:14 105 1576.00 XLON xZKAzezWRUSDl Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:15:45 192 1576.00 XLON xZKAzezWRAX Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:15:45 56 1576.00 XLON xZKAzezWRBV Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:14:17 440 1576.00 XLON xZKAzezWOEa Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:12:37 2 1576.50 XLON xZKAzezWP1P Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:12:37 141 1576.50 XLON xZKAzezWP1R Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:12:27 293 1577.00 XLON xZKAzezWPFr Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:12:22 425 1577.00 XLON xZKAzezWP9c Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:12:22 280 1577.00 XLON xZKAzezWP9e Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:11:03 791 1577.00 XLON xZKAzezW6z3 Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:10:55 6 1577.50 XLON xZKAzezW6vp Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:10:55 1 1577.50 XLON xZKAzezW6vn Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:10:55 235 1577.50 XLON xZKAzezW6vl Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:10:26 80 1577.50 XLON xZKAzezW6E7 Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:10:26 111 1577.50 XLON xZKAzezW6EB Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:10:26 25 1577.50 XLON xZKAzezW6E9 Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:09:57 150 1577.50 XLON xZKAzezW6V0 Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:09:57 92 1577.50 XLON xZKAzezW6V@ Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:09:40 203 1577.50 XLON xZKAzezW7Z@ Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:09:40 202 1577.50 XLON xZKAzezW7Z6 Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:09:40 205 1577.50 XLON xZKAzezW7ZC Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:09:40 240 1577.50 XLON xZKAzezW7ZK Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:09:40 123 1577.50 XLON xZKAzezW7ZI Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:09:34 332 1577.50 XLON xZKAzezW7kI Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:09:34 184 1577.50 XLON xZKAzezW7kK Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:06:34 106 1576.50 XLON xZKAzezW4Sw Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:06:34 1 1576.50 XLON xZKAzezW4S1 Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:06:34 7 1576.50 XLON xZKAzezW4SUSD Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:06:05 53 1576.50 XLON xZKAzezW5fG Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:06:05 310 1576.50 XLON xZKAzezW5fE Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:05:36 19 1576.50 XLON xZKAzezW5xw Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:05:36 127 1576.50 XLON xZKAzezW5xu Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:05:23 100 1577.00 XLON xZKAzezW53V Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:05:23 132 1577.00 XLON xZKAzezW52X Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:05:22 84 1577.00 XLON xZKAzezW52I Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:05:22 148 1577.00 XLON xZKAzezW52V Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:05:22 22 1577.00 XLON xZKAzezW5Ce Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:05:22 414 1576.50 XLON xZKAzezW5CS Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:05:22 29 1576.50 XLON xZKAzezW5CU Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:05:22 59 1576.50 XLON xZKAzezW5FW Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:05:22 178 1576.50 XLON xZKAzezW5FY Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:05:22 196 1576.50 XLON xZKAzezW5Fa Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:05:22 332 1576.50 XLON xZKAzezW5Fc Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:05:21 220 1576.00 XLON xZKAzezW5FO Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:05:21 495 1576.00 XLON xZKAzezW5EW Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:02:41 168 1576.00 XLON xZKAzezW3bm Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:01:18 5 1576.00 XLON xZKAzezW3BUSD Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:01:14 4 1576.00 XLON xZKAzezW3LU Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:00:28 101 1576.00 XLON xZKAzezW0rO Travis Perkins Plc 17/01/2022 16:00:16 318 1575.00 XLON xZKAzezW0zJ Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:59:49 149 1575.00 XLON xZKAzezW0Dw Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:59:21 217 1575.00 XLON xZKAzezW0Un Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:59:21 240 1575.00 XLON xZKAzezW0Us Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:59:20 178 1575.00 XLON xZKAzezW0Uy Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:59:20 302 1575.00 XLON xZKAzezW0U@ Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:58:29 181 1575.00 XLON xZKAzezW1o@ Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:58:29 240 1575.00 XLON xZKAzezW1o2 Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:58:29 193 1575.00 XLON xZKAzezW1o0 Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:58:29 472 1575.00 XLON xZKAzezW1o8 Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:56:29 38 1575.00 XLON xZKAzezWE1U Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:56:29 44 1575.00 XLON xZKAzezWE0b Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:51:30 218 1572.00 XLON xZKAzezWDHO Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:51:30 137 1572.00 XLON xZKAzezWDHQ Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:51:01 655 1572.50 XLON xZKAzezWAXO Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:48:38 275 1573.00 XLON xZKAzezWBw@ Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:48:22 629 1573.50 XLON xZKAzezWBFm Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:48:12 178 1574.00 XLON xZKAzezWBLb Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:46:03 460 1573.00 XLON xZKAzezW8I6 Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:44:14 112 1573.50 XLON xZKAzezXsjg Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:44:01 127 1573.50 XLON xZKAzezXsme Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:44:01 422 1573.50 XLON xZKAzezXsml Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:42:25 240 1574.00 XLON xZKAzezXtzf Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:42:02 594 1574.50 XLON xZKAzezXtCl Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:41:55 20 1575.00 XLON xZKAzezXt8l Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:41:55 125 1575.00 XLON xZKAzezXt8n Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:41:55 20 1575.00 XLON xZKAzezXt8p Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:39:34 596 1574.00 XLON xZKAzezXrwI Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:38:05 48 1574.50 XLON xZKAzezXoFn Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:38:05 122 1574.50 XLON xZKAzezXoFp Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:38:03 394 1574.50 XLON xZKAzezXoEN Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:38:03 95 1574.50 XLON xZKAzezXoEU Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:37:45 48 1574.50 XLON xZKAzezXoV4 Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:37:45 123 1574.50 XLON xZKAzezXoV2 Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:37:44 150 1574.50 XLON xZKAzezXoVO Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:37:44 67 1574.50 XLON xZKAzezXoVM Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:36:59 123 1574.50 XLON xZKAzezXpud Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:36:57 119 1574.00 XLON xZKAzezXpw1 Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:36:10 122 1574.00 XLON xZKAzezXmbv Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:36:10 151 1574.00 XLON xZKAzezXmbt Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:35:10 190 1573.50 XLON xZKAzezXmJ2 Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:35:10 450 1573.50 XLON xZKAzezXmJ0 Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:35:10 150 1573.50 XLON xZKAzezXmJ@ Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:35:10 202 1573.50 XLON xZKAzezXmJF Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:35:10 48 1573.50 XLON xZKAzezXmJH Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:35:08 1 1573.50 XLON xZKAzezXmIx Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:32:44 460 1573.50 XLON xZKAzezX@Vo Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:32:44 117 1573.50 XLON xZKAzezX@Vm Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:32:44 93 1573.50 XLON xZKAzezX@Vk Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:32:01 200 1573.50 XLON xZKAzezXUSDHm Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:32:01 64 1573.50 XLON xZKAzezXUSDHr Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:31:55 84 1573.50 XLON xZKAzezXUSDV0 Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:31:55 101 1573.50 XLON xZKAzezXUSDV@ Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:29:26 152 1573.50 XLON xZKAzezXwWp Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:29:26 208 1573.50 XLON xZKAzezXwWI Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:29:26 478 1574.00 XLON xZKAzezXwWQ Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:28:32 225 1574.50 XLON xZKAzezXwQY Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:28:32 306 1574.50 XLON xZKAzezXwQa Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:27:54 150 1574.50 XLON xZKAzezXxnZ Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:27:54 143 1574.50 XLON xZKAzezXxnX Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:27:02 49 1573.50 XLON xZKAzezXxJY Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:27:02 81 1573.50 XLON xZKAzezXxJa Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:27:01 25 1574.00 XLON xZKAzezXxJp Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:26:57 408 1574.00 XLON xZKAzezXxTf Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:23:25 1 1573.50 XLON xZKAzezXv1K Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:23:25 26 1573.50 XLON xZKAzezXv1M Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:23:25 64 1573.50 XLON xZKAzezXv1O Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:23:25 23 1573.50 XLON xZKAzezXv0o Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:23:25 159 1573.50 XLON xZKAzezXv0q Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:23:05 13 1573.50 XLON xZKAzezXvAd Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:23:04 273 1574.00 XLON xZKAzezXvAC Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:23:00 109 1574.00 XLON xZKAzezXvK3 Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:21:56 236 1574.50 XLON xZKAzezXcea Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:21:31 292 1575.00 XLON xZKAzezXcvZ Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:21:31 147 1575.00 XLON xZKAzezXcvb Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:20:22 41 1575.00 XLON xZKAzezXdac Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:18:57 179 1575.50 XLON xZKAzezXdBS Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:18:27 26 1576.00 XLON xZKAzezXdO5 Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:18:27 219 1576.00 XLON xZKAzezXdO7 Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:17:04 5 1575.50 XLON xZKAzezXaJ@ Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:17:04 85 1575.50 XLON xZKAzezXaJ0 Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:16:46 160 1576.00 XLON xZKAzezXbXN Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:16:46 368 1576.00 XLON xZKAzezXbXP Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:16:45 298 1576.50 XLON xZKAzezXbXU Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:16:45 27 1576.50 XLON xZKAzezXbWY Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:16:45 150 1576.50 XLON xZKAzezXbWW Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:16:45 963 1576.50 XLON xZKAzezXbWh Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:16:45 212 1576.50 XLON xZKAzezXbWj Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:16:45 240 1576.50 XLON xZKAzezXbWn Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:16:45 158 1576.50 XLON xZKAzezXbWl Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:16:39 105 1577.00 XLON xZKAzezXbjp Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:16:39 100 1577.00 XLON xZKAzezXbjz Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:15:02 28 1576.00 XLON xZKAzezXYlF Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:13:30 196 1576.00 XLON xZKAzezXZYq Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:12:49 138 1576.00 XLON xZKAzezXZxP Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:12:33 78 1576.00 XLON xZKAzezXZEb Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:12:00 31 1576.00 XLON xZKAzezXWbD Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:12:00 322 1576.00 XLON xZKAzezXWbO Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:12:00 203 1576.00 XLON xZKAzezXWbV Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:12:00 115 1576.00 XLON xZKAzezXWaX Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:10:41 305 1576.50 XLON xZKAzezXWHx Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:04:30 86 1575.00 XLON xZKAzezXiVW Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:04:30 26 1575.00 XLON xZKAzezXiVY Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:04:18 194 1575.00 XLON xZKAzezXjjx Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:04:06 539 1575.50 XLON xZKAzezXjqS Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:04:06 103 1576.00 XLON xZKAzezXjtW Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:04:06 29 1576.00 XLON xZKAzezXjtY Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:04:06 121 1576.00 XLON xZKAzezXjtl Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:03:59 16 1576.00 XLON xZKAzezXjp5 Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:03:59 54 1576.00 XLON xZKAzezXjp7 Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:03:44 84 1576.00 XLON xZKAzezXj3USD Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:03:11 120 1576.00 XLON xZKAzezXgit Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:03:09 121 1576.00 XLON xZKAzezXgkm Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:03:02 118 1576.00 XLON xZKAzezXgsT Travis Perkins Plc 17/01/2022 15:02:17 122 1576.00 XLON xZKAzezXgVX Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:59:57 18 1571.50 XLON xZKAzezXfZP Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:59:57 90 1571.50 XLON xZKAzezXfZR Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:59:47 93 1572.00 XLON xZKAzezXfgC Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:59:35 112 1572.50 XLON xZKAzezXfzc Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:59:16 20 1573.50 XLON xZKAzezXfCE Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:59:16 156 1573.50 XLON xZKAzezXfCG Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:59:08 113 1574.00 XLON xZKAzezXfLE Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:59:08 144 1574.00 XLON xZKAzezXfLG Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:59:08 482 1574.50 XLON xZKAzezXfLT Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:58:43 86 1575.00 XLON xZKAzezXMgc Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:58:43 167 1575.00 XLON xZKAzezXMge Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:58:43 9 1575.00 XLON xZKAzezXMgg Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:58:43 167 1575.00 XLON xZKAzezXMgq Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:58:43 302 1575.00 XLON xZKAzezXMg2 Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:58:43 86 1575.00 XLON xZKAzezXMg4 Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:56:50 456 1575.50 XLON xZKAzezXKey Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:56:50 243 1575.50 XLON xZKAzezXKeF Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:56:50 124 1575.50 XLON xZKAzezXKeH Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:56:50 77 1575.50 XLON xZKAzezXKeJ Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:56:50 99 1575.50 XLON xZKAzezXKeL Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:56:50 240 1575.50 XLON xZKAzezXKhY Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:56:50 150 1575.50 XLON xZKAzezXKhW Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:56:50 1 1575.50 XLON xZKAzezXKeU Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:56:50 288 1575.00 XLON xZKAzezXKhf Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:54:42 101 1575.50 XLON xZKAzezXLEH Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:53:01 410 1575.00 XLON xZKAzezXIRr Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:52:42 249 1575.50 XLON xZKAzezXJeD Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:52:42 25 1575.50 XLON xZKAzezXJeF Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:52:42 41 1575.50 XLON xZKAzezXJeH Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:51:21 446 1575.00 XLON xZKAzezXGlB Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:49:25 116 1575.00 XLON xZKAzezXH1o Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:49:25 62 1575.00 XLON xZKAzezXH1q Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:49:25 400 1575.50 XLON xZKAzezXH1s Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:49:19 134 1576.00 XLON xZKAzezXHDJ Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:49:19 150 1576.00 XLON xZKAzezXHDN Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:49:19 169 1576.00 XLON xZKAzezXHDL Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:48:03 284 1576.00 XLON xZKAzezXUGm Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:48:02 1 1575.50 XLON xZKAzezXUJX Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:48:02 66 1575.00 XLON xZKAzezXUJh Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:48:02 150 1575.00 XLON xZKAzezXUJ2 Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:48:02 174 1575.00 XLON xZKAzezXUJ0 Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:45:57 337 1575.00 XLON xZKAzezXSms Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:43:44 95 1574.50 XLON xZKAzezXT0E Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:43:44 231 1574.50 XLON xZKAzezXT0G Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:42:22 184 1575.00 XLON xZKAzezXQnA Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:41:57 229 1575.50 XLON xZKAzezXQ0k Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:41:21 32 1575.50 XLON xZKAzezXRaX Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:41:19 35 1575.50 XLON xZKAzezXRaE Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:40:01 35 1574.50 XLON xZKAzezXOYp Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:40:01 103 1574.50 XLON xZKAzezXOYr Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:40:01 149 1574.50 XLON xZKAzezXOYt Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:39:49 316 1575.00 XLON xZKAzezXOqv Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:39:08 107 1575.00 XLON xZKAzezXODZ Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:39:03 417 1575.00 XLON xZKAzezXOE0 Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:39:03 43 1575.00 XLON xZKAzezXOE2 Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:37:39 188 1575.00 XLON xZKAzezXPyo Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:37:39 275 1575.00 XLON xZKAzezXPyq Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:37:27 192 1575.50 XLON xZKAzezXPxH Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:36:40 49 1575.00 XLON xZKAzezX6iH Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:36:11 228 1575.00 XLON xZKAzezX648 Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:36:11 150 1575.00 XLON xZKAzezX646 Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:36:11 60 1575.00 XLON xZKAzezX644 Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:35:37 150 1575.00 XLON xZKAzezX6Pn Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:35:37 67 1575.00 XLON xZKAzezX6Pl Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:35:36 131 1575.00 XLON xZKAzezX6Px Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:35:36 323 1575.00 XLON xZKAzezX6P4 Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:33:56 323 1574.00 XLON xZKAzezX401 Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:31:33 157 1574.50 XLON xZKAzezX5Vm Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:31:33 120 1574.50 XLON xZKAzezX5Vo Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:31:07 505 1575.00 XLON xZKAzezX2r8 Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:31:06 322 1575.00 XLON xZKAzezX2rP Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:28:15 80 1575.00 XLON xZKAzezX3Vq Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:28:15 128 1575.00 XLON xZKAzezX3Vs Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:28:13 369 1575.50 XLON xZKAzezX3Uw Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:26:38 72 1575.00 XLON xZKAzezX09h Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:26:35 51 1575.00 XLON xZKAzezX08v Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:26:34 75 1575.00 XLON xZKAzezX08H Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:26:27 112 1575.50 XLON xZKAzezX0Lq Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:26:27 432 1575.50 XLON xZKAzezX0LH Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:25:50 150 1576.00 XLON xZKAzezX1cU Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:25:44 99 1576.50 XLON xZKAzezX1WP Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:25:44 23 1576.50 XLON xZKAzezX1WT Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:25:44 28 1576.50 XLON xZKAzezX1WR Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:25:04 309 1576.00 XLON xZKAzezX1@4 Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:23:48 159 1576.00 XLON xZKAzezXEXr Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:20:45 123 1575.00 XLON xZKAzezXF0m Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:20:42 174 1575.50 XLON xZKAzezXF3y Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:20:41 142 1575.50 XLON xZKAzezXF3O Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:20:26 22 1575.50 XLON xZKAzezXFBm Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:20:26 214 1576.00 XLON xZKAzezXFBr Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:20:25 396 1576.00 XLON xZKAzezXFBx Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:20:23 65 1576.50 XLON xZKAzezXFA8 Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:20:23 11 1576.50 XLON xZKAzezXFA6 Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:20:23 295 1576.50 XLON xZKAzezXFAO Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:20:23 100 1576.50 XLON xZKAzezXFAQ Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:20:23 216 1576.50 XLON xZKAzezXFAS Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:20:23 108 1576.50 XLON xZKAzezXFAU Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:19:42 306 1576.50 XLON xZKAzezXCWf Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:18:37 62 1576.50 XLON xZKAzezXCFj Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:18:37 95 1576.50 XLON xZKAzezXCFl Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:17:57 150 1576.50 XLON xZKAzezXCPV Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:15:25 31 1577.00 XLON xZKAzezXDTP Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:15:25 112 1577.00 XLON xZKAzezXDTT Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:15:25 101 1577.00 XLON xZKAzezXDTR Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:15:25 49 1576.50 XLON xZKAzezXDSr Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:15:25 38 1577.00 XLON xZKAzezXDSp Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:15:25 198 1576.00 XLON xZKAzezXDSu Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:15:25 287 1576.50 XLON xZKAzezXDSw Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:14:03 123 1577.00 XLON xZKAzezXAwF Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:13:11 121 1577.00 XLON xZKAzezXAIT Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:13:08 122 1577.00 XLON xZKAzezXASy Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:13:07 149 1577.00 XLON xZKAzezXAS9 Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:13:01 124 1577.50 XLON xZKAzezXAPj Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:12:59 1 1577.50 XLON xZKAzezXAOI Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:12:59 2 1577.50 XLON xZKAzezXAOS Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:12:38 112 1576.00 XLON xZKAzezXBYf Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:12:11 35 1576.00 XLON xZKAzezXBnY Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:12:03 32 1576.00 XLON xZKAzezXBpw Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:12:02 77 1576.00 XLON xZKAzezXBoW Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:09:11 95 1576.00 XLON xZKAzezX8HV Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:09:11 28 1576.00 XLON xZKAzezX8GX Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:09:03 282 1576.00 XLON xZKAzezX8Tf Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:08:28 192 1576.00 XLON xZKAzezX9Z9 Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:08:28 235 1576.00 XLON xZKAzezX9ZQ Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:08:28 16 1576.00 XLON xZKAzezX9ZV Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:08:25 109 1576.00 XLON xZKAzezX9jP Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:06:52 278 1576.50 XLON xZKAzezX9I8 Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:05:08 203 1577.00 XLON xZKAzezYsHp Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:04:58 57 1577.00 XLON xZKAzezYsTq Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:04:11 465 1577.00 XLON xZKAzezYteI Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:04:11 39 1577.00 XLON xZKAzezYteM Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:04:11 24 1577.00 XLON xZKAzezYteK Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:03:57 127 1576.50 XLON xZKAzezYtzp Travis Perkins Plc 17/01/2022 14:03:57 277 1576.50 XLON xZKAzezYtzv Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:56:52 192 1577.00 XLON xZKAzezYpsH Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:56:52 258 1577.00 XLON xZKAzezYpsJ Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:56:51 509 1577.50 XLON xZKAzezYpn7 Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:56:51 345 1577.50 XLON xZKAzezYpn9 Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:56:51 240 1577.50 XLON xZKAzezYpnK Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:56:51 106 1577.50 XLON xZKAzezYpnO Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:55:41 200 1576.50 XLON xZKAzezYpRq Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:55:41 165 1576.50 XLON xZKAzezYpRw Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:55:41 150 1576.50 XLON xZKAzezYpRy Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:55:41 500 1576.50 XLON xZKAzezYpRM Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:55:41 150 1576.50 XLON xZKAzezYpRQ Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:55:41 105 1576.50 XLON xZKAzezYpRO Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:55:41 273 1576.00 XLON xZKAzezYpQX Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:54:21 26 1576.50 XLON xZKAzezYmM7 Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:54:21 112 1576.50 XLON xZKAzezYmMM Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:51:28 196 1576.50 XLON xZKAzezY@pE Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:51:28 57 1576.50 XLON xZKAzezY@pG Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:50:23 11 1577.00 XLON xZKAzezY@HO Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:49:32 346 1577.00 XLON xZKAzezYUSDfE Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:49:32 400 1577.00 XLON xZKAzezYUSDfG Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:49:32 2 1577.00 XLON xZKAzezYUSDfI Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:48:40 61 1575.00 XLON xZKAzezYUSD2F Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:45:14 252 1575.50 XLON xZKAzezYz2B Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:45:12 131 1576.00 XLON xZKAzezYzF9 Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:45:12 158 1576.00 XLON xZKAzezYzFB Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:44:15 112 1576.50 XLON xZKAzezYwe2 Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:44:15 6 1576.50 XLON xZKAzezYwe4 Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:40:34 220 1575.00 XLON xZKAzezYu@a Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:40:34 269 1575.00 XLON xZKAzezYu@c Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:40:09 285 1575.50 XLON xZKAzezYu0G Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:36:21 39 1576.00 XLON xZKAzezYckh Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:36:21 157 1576.00 XLON xZKAzezYckj Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:36:21 189 1576.50 XLON xZKAzezYcku Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:36:21 123 1576.50 XLON xZKAzezYckUSD Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:36:21 159 1576.50 XLON xZKAzezYck1 Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:36:04 26 1576.50 XLON xZKAzezYcsI Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:36:04 443 1577.50 XLON xZKAzezYcsK Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:36:04 150 1577.50 XLON xZKAzezYcsM Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:33:16 55 1576.00 XLON xZKAzezYd8s Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:33:16 96 1576.00 XLON xZKAzezYd8u Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:32:47 295 1576.00 XLON xZKAzezYdUV Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:32:44 109 1576.00 XLON xZKAzezYdOb Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:32:44 126 1576.00 XLON xZKAzezYdOd Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:32:44 44 1576.00 XLON xZKAzezYdOf Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:31:03 150 1576.50 XLON xZKAzezYaL6 Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:26:56 63 1577.00 XLON xZKAzezYZiZ Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:26:56 143 1577.00 XLON xZKAzezYZiX Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:26:56 279 1576.50 XLON xZKAzezYZif Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:20:03 167 1576.00 XLON xZKAzezYlag Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:20:01 1 1576.50 XLON xZKAzezYld@ Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:20:01 32 1576.50 XLON xZKAzezYld0 Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:20:00 143 1576.50 XLON xZKAzezYld5 Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:17:51 1 1576.00 XLON xZKAzezYi@m Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:17:51 37 1576.00 XLON xZKAzezYi@o Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:17:51 95 1576.00 XLON xZKAzezYi@q Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:17:50 153 1576.50 XLON xZKAzezYi@A Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:17:50 18 1576.50 XLON xZKAzezYi@C Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:17:45 96 1577.00 XLON xZKAzezYi5C Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:17:45 238 1577.00 XLON xZKAzezYi5E Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:16:44 369 1577.00 XLON xZKAzezYiQr Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:15:21 190 1577.00 XLON xZKAzezYj99 Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:14:25 278 1577.00 XLON xZKAzezYgYt Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:13:14 20 1577.00 XLON xZKAzezYgAx Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:13:14 19 1577.00 XLON xZKAzezYgAz Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:13:14 8 1577.00 XLON xZKAzezYgAUSD Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:11:33 209 1576.50 XLON xZKAzezYh7s Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:09:52 112 1576.00 XLON xZKAzezYepV Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:09:41 32 1576.00 XLON xZKAzezYeva Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:09:39 69 1576.00 XLON xZKAzezYevH Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:09:30 88 1576.00 XLON xZKAzezYe5@ Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:09:30 101 1576.00 XLON xZKAzezYe50 Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:08:59 5 1576.00 XLON xZKAzezYeBm Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:08:36 16 1576.00 XLON xZKAzezYeGj Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:07:11 110 1576.50 XLON xZKAzezYfEb Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:06:07 103 1578.00 XLON xZKAzezYM65 Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:06:04 151 1578.50 XLON xZKAzezYM0j Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:06:03 82 1579.00 XLON xZKAzezYM3K Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:06:03 32 1579.00 XLON xZKAzezYM3M Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:06:03 3 1579.00 XLON xZKAzezYM2X Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:06:03 58 1579.00 XLON xZKAzezYM2Y Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:05:26 68 1579.00 XLON xZKAzezYMGJ Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:05:16 350 1579.50 XLON xZKAzezYMU2 Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:01:43 222 1579.50 XLON xZKAzezYLjH Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:00:34 66 1579.50 XLON xZKAzezYLNX Travis Perkins Plc 17/01/2022 13:00:34 267 1579.50 XLON xZKAzezYLNZ Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:59:44 240 1580.50 XLON xZKAzezYIqG Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:59:44 129 1580.50 XLON xZKAzezYIqE Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:57:12 173 1578.00 XLON xZKAzezYJ2o Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:55:31 32 1577.50 XLON xZKAzezYGr7 Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:55:28 108 1578.00 XLON xZKAzezYGqj Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:55:04 52 1578.50 XLON xZKAzezYGvA Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:55:03 122 1578.50 XLON xZKAzezYGuUSD Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:53:51 181 1579.50 XLON xZKAzezYHq2 Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:52:52 103 1580.50 XLON xZKAzezYHJ6 Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:52:48 208 1581.00 XLON xZKAzezYHIL Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:51:42 132 1580.50 XLON xZKAzezYUpX Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:51:07 92 1581.50 XLON xZKAzezYUCV Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:49:37 92 1582.50 XLON xZKAzezYVo9 Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:49:36 136 1583.00 XLON xZKAzezYVoE Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:49:31 252 1583.50 XLON xZKAzezYV@e Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:49:31 38 1583.50 XLON xZKAzezYV@g Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:46:37 163 1584.00 XLON xZKAzezYTkUSD Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:45:47 110 1584.00 XLON xZKAzezYTFL Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:45:04 121 1586.00 XLON xZKAzezYTRUSD Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:45:02 176 1586.50 XLON xZKAzezYTQA Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:44:55 307 1587.00 XLON xZKAzezYQXJ Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:44:27 113 1587.50 XLON xZKAzezYQoe Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:44:23 150 1588.00 XLON xZKAzezYQy8 Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:44:23 116 1588.00 XLON xZKAzezYQy6 Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:44:23 203 1588.00 XLON xZKAzezYQUSDY Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:44:23 128 1588.50 XLON xZKAzezYQUSDh Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:44:23 190 1589.00 XLON xZKAzezYQUSDj Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:39:45 39 1588.50 XLON xZKAzezYOKW Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:39:45 250 1588.50 XLON xZKAzezYOKY Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:39:29 198 1589.00 XLON xZKAzezYOVh Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:39:29 62 1589.00 XLON xZKAzezYOVj Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:37:05 73 1588.50 XLON xZKAzezYPVh Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:37:05 233 1588.50 XLON xZKAzezYPVj Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:35:59 186 1589.00 XLON xZKAzezY6KX Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:35:59 32 1589.50 XLON xZKAzezY6Kn Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:35:59 52 1589.50 XLON xZKAzezY6Kp Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:35:59 33 1589.50 XLON xZKAzezY6KH Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:35:59 188 1589.50 XLON xZKAzezY6KJ Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:35:59 27 1589.50 XLON xZKAzezY6Nd Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:35:59 62 1589.50 XLON xZKAzezY6Nf Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:35:59 108 1589.50 XLON xZKAzezY6Ns Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:35:02 189 1589.00 XLON xZKAzezY7ka Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:35:02 76 1589.00 XLON xZKAzezY7kc Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:35:02 86 1589.00 XLON xZKAzezY7ks Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:35:02 197 1588.50 XLON xZKAzezY7kz Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:29:42 117 1589.00 XLON xZKAzezY5up Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:28:41 89 1589.00 XLON xZKAzezY5Uf Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:28:41 3 1589.00 XLON xZKAzezY5Ul Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:28:41 23 1589.00 XLON xZKAzezY5Un Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:28:41 16 1589.00 XLON xZKAzezY5Up Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:28:41 14 1589.00 XLON xZKAzezY5Ur Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:28:41 118 1589.00 XLON xZKAzezY5Ut Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:28:36 173 1589.50 XLON xZKAzezY5Ro Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:23:51 118 1589.50 XLON xZKAzezY3Ae Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:23:51 127 1590.00 XLON xZKAzezY3Ag Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:23:51 45 1590.00 XLON xZKAzezY3Ai Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:22:13 28 1590.50 XLON xZKAzezY0qe Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:22:13 61 1590.50 XLON xZKAzezY0qk Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:22:13 29 1590.50 XLON xZKAzezY0qm Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:22:13 29 1591.00 XLON xZKAzezY0qo Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:22:13 142 1591.00 XLON xZKAzezY0qq Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:22:05 82 1591.50 XLON xZKAzezY0n5 Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:22:05 36 1591.50 XLON xZKAzezY0n7 Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:22:05 112 1592.00 XLON xZKAzezY0ml Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:21:34 169 1592.00 XLON xZKAzezY07i Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:20:07 3 1591.50 XLON xZKAzezY1WX Travis Perkins Plc 17/01/2022 12:14:35 164 1590.00 XLON xZKAzezYFkS Travis Perkins Plc 17/01/2022 11:57:47 122 1590.00 XLON xZKAzezZtZI Travis Perkins Plc 17/01/2022 11:57:47 247 1590.00 XLON xZKAzezZtZR Travis Perkins Plc 17/01/2022 11:57:47 46 1590.00 XLON xZKAzezZtZT Travis Perkins Plc 17/01/2022 11:42:08 63 1589.00 XLON xZKAzezZUSDQs Travis Perkins Plc 17/01/2022 11:42:08 155 1588.50 XLON xZKAzezZUSDQz Travis Perkins Plc 17/01/2022 11:41:34 94 1589.50 XLON xZKAzezZynb Travis Perkins Plc 17/01/2022 11:41:34 230 1589.50 XLON xZKAzezZynj Travis Perkins Plc 17/01/2022 11:41:34 63 1589.50 XLON xZKAzezZynh Travis Perkins Plc 17/01/2022 11:41:34 63 1589.50 XLON xZKAzezZynf Travis Perkins Plc 17/01/2022 11:41:34 150 1589.50 XLON xZKAzezZynd Travis Perkins Plc 17/01/2022 11:41:34 157 1589.00 XLON xZKAzezZyno Travis Perkins Plc 17/01/2022 11:13:13 198 1590.00 XLON xZKAzezZWDS Travis Perkins Plc 17/01/2022 11:12:59 183 1590.00 XLON xZKAzezZW9C Travis Perkins Plc 17/01/2022 11:12:29 135 1590.00 XLON xZKAzezZWUc Travis Perkins Plc 17/01/2022 11:04:32 135 1590.00 XLON xZKAzezZjYF Travis Perkins Plc 17/01/2022 11:03:07 39 1589.50 XLON xZKAzezZjBv Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:40:01 168 1587.50 XLON xZKAzezZGki Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:40:01 124 1587.50 XLON xZKAzezZGkx Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:40:01 63 1587.50 XLON xZKAzezZGk1 Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:40:01 100 1587.50 XLON xZKAzezZGkUSD Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:40:01 190 1587.50 XLON xZKAzezZGkz Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:40:01 104 1587.00 XLON xZKAzezZGk6 Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:40:01 20 1587.00 XLON xZKAzezZGk8 Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:39:02 593 1587.50 XLON xZKAzezZG8X Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:39:02 125 1587.00 XLON xZKAzezZG8c Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:34:40 124 1586.50 XLON xZKAzezZUPM Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:32:32 201 1586.50 XLON xZKAzezZVOL Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:24:39 139 1586.50 XLON xZKAzezZRBr Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:24:39 24 1586.50 XLON xZKAzezZRBt Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:24:39 106 1586.50 XLON xZKAzezZRB2 Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:24:39 186 1586.50 XLON xZKAzezZRBB Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:24:29 1 1586.50 XLON xZKAzezZRGd Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:20:38 10 1582.50 XLON xZKAzezZPEF Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:20:38 5 1582.50 XLON xZKAzezZPEH Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:19:42 158 1582.50 XLON xZKAzezZ6ZN Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:19:42 307 1582.50 XLON xZKAzezZ6ZR Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:19:42 150 1582.50 XLON xZKAzezZ6ZT Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:19:42 104 1582.00 XLON xZKAzezZ6YW Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:19:42 18 1582.00 XLON xZKAzezZ6YY Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:12:38 134 1582.00 XLON xZKAzezZ5zO Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:12:38 40 1582.00 XLON xZKAzezZ5zQ Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:10:53 46 1582.50 XLON xZKAzezZ2iW Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:10:53 96 1582.50 XLON xZKAzezZ2iY Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:10:00 112 1583.00 XLON xZKAzezZ2wb Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:09:33 42 1583.50 XLON xZKAzezZ2FL Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:09:33 257 1583.50 XLON xZKAzezZ2FJ Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:09:33 150 1583.50 XLON xZKAzezZ2Ea Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:09:33 41 1583.50 XLON xZKAzezZ2EY Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:09:33 112 1583.00 XLON xZKAzezZ2Eh Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:09:16 3 1583.50 XLON xZKAzezZ2MU Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:04:26 121 1581.50 XLON xZKAzezZ0Mg Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:02:12 57 1581.50 XLON xZKAzezZ1K3 Travis Perkins Plc 17/01/2022 10:02:12 68 1581.50 XLON xZKAzezZ1K1 Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:58:26 101 1579.50 XLON xZKAzezZFH@ Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:58:17 124 1580.50 XLON xZKAzezZFVg Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:58:01 112 1581.00 XLON xZKAzezZCbN Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:58:01 129 1581.00 XLON xZKAzezZCbV Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:54:26 100 1581.00 XLON xZKAzezZDMX Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:54:21 40 1581.50 XLON xZKAzezZDGs Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:54:21 106 1581.50 XLON xZKAzezZDGu Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:54:21 250 1582.50 XLON xZKAzezZDGUSD Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:49:51 108 1584.00 XLON xZKAzezZ8fN Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:49:42 16 1585.50 XLON xZKAzezZ8sQ Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:49:42 134 1585.50 XLON xZKAzezZ8sS Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:49:42 230 1585.00 XLON xZKAzezZ8na Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:49:42 150 1585.50 XLON xZKAzezZ8nY Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:49:42 63 1585.50 XLON xZKAzezZ8nW Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:49:42 51 1585.50 XLON xZKAzezZ8sU Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:49:42 85 1585.00 XLON xZKAzezZ8nh Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:49:42 36 1585.00 XLON xZKAzezZ8nj Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:46:22 84 1586.00 XLON xZKAzeySsZw Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:46:22 31 1585.50 XLON xZKAzeySsZE Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:46:22 90 1585.50 XLON xZKAzeySsZG Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:42:43 152 1586.50 XLON xZKAzeySqcg Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:42:43 152 1587.00 XLON xZKAzeySqcp Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:41:51 5 1587.50 XLON xZKAzeySq@c Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:41:51 181 1587.50 XLON xZKAzeySq@e Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:38:40 128 1587.50 XLON xZKAzeySrUe Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:38:40 184 1588.00 XLON xZKAzeySrUg Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:35:32 496 1588.00 XLON xZKAzeySpDt Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:35:32 97 1588.00 XLON xZKAzeySpDv Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:35:32 78 1588.00 XLON xZKAzeySpDx Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:35:27 313 1587.00 XLON xZKAzeySp99 Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:29:31 180 1586.50 XLON xZKAzeySUSDjt Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:29:31 152 1586.50 XLON xZKAzeySUSDjv Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:29:29 9 1585.50 XLON xZKAzeySUSDiJ Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:29:29 123 1585.50 XLON xZKAzeySUSDiT Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:29:29 298 1585.50 XLON xZKAzeySUSDlZ Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:29:29 544 1585.50 XLON xZKAzeySUSDlb Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:29:29 13 1585.50 XLON xZKAzeySUSDld Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:29:29 53 1584.50 XLON xZKAzeySUSDln Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:27:55 4 1582.50 XLON xZKAzeySytf Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:20:30 161 1581.50 XLON xZKAzeySv2n Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:20:07 152 1582.00 XLON xZKAzeySvM9 Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:19:36 222 1582.50 XLON xZKAzeyScXU Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:16:34 197 1582.00 XLON xZKAzeySdMT Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:14:10 88 1582.50 XLON xZKAzeySben Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:14:08 205 1583.00 XLON xZKAzeySbhg Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:14:06 188 1583.50 XLON xZKAzeySbrx Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:10:11 105 1582.50 XLON xZKAzeySZuu Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:10:11 179 1583.00 XLON xZKAzeySZuw Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:07:55 112 1582.00 XLON xZKAzeySXia Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:06:26 154 1581.00 XLON xZKAzeySklUSD Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:06:16 145 1581.00 XLON xZKAzeySkn9 Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:05:08 165 1581.50 XLON xZKAzeySlhW Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:05:08 200 1581.50 XLON xZKAzeySlhY Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:01:42 23 1580.00 XLON xZKAzeySjnD Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:01:42 159 1580.00 XLON xZKAzeySjnF Travis Perkins Plc 17/01/2022 09:00:24 159 1578.50 XLON xZKAzeySggp Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:56:20 124 1578.50 XLON xZKAzeySMjx Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:56:20 240 1578.50 XLON xZKAzeySMjz Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:56:20 122 1578.00 XLON xZKAzeySMj3 Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:56:06 122 1578.50 XLON xZKAzeySMmt Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:52:55 121 1578.00 XLON xZKAzeySKn4 Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:49:40 163 1577.00 XLON xZKAzeySI@A Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:49:40 43 1577.00 XLON xZKAzeySI@C Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:48:29 120 1577.00 XLON xZKAzeySJdE Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:48:06 112 1577.50 XLON xZKAzeySJt7 Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:44:50 121 1576.00 XLON xZKAzeySHez Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:41:46 13 1575.50 XLON xZKAzeySUU1 Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:41:46 159 1575.50 XLON xZKAzeySUU3 Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:41:39 106 1576.00 XLON xZKAzeySURm Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:41:39 65 1576.00 XLON xZKAzeySURo Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:39:46 106 1576.50 XLON xZKAzeySSb0 Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:38:22 112 1578.50 XLON xZKAzeySSGD Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:37:07 97 1578.50 XLON xZKAzeySTwY Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:37:02 238 1578.50 XLON xZKAzeyST4V Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:37:02 150 1578.50 XLON xZKAzeyST7X Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:37:02 85 1577.50 XLON xZKAzeyST7a Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:32:48 150 1577.00 XLON xZKAzeySOiW Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:32:30 185 1577.00 XLON xZKAzeySOsL Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:29:46 112 1577.50 XLON xZKAzeyS6qn Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:28:23 125 1578.50 XLON xZKAzeyS7X0 Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:28:23 182 1579.00 XLON xZKAzeyS7X2 Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:23:06 191 1577.50 XLON xZKAzeyS5JM Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:22:37 73 1578.50 XLON xZKAzeyS2cx Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:22:37 49 1578.00 XLON xZKAzeyS2cz Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:22:37 161 1577.50 XLON xZKAzeyS2c0 Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:21:56 121 1578.50 XLON xZKAzeyS2sf Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:21:53 120 1578.50 XLON xZKAzeyS2nZ Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:21:08 111 1579.00 XLON xZKAzeyS22C Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:21:03 9 1579.00 XLON xZKAzeyS2EE Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:18:09 122 1578.50 XLON xZKAzeyS0Z2 Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:18:09 120 1578.00 XLON xZKAzeyS0Z9 Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:17:16 120 1577.00 XLON xZKAzeyS02G Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:10:28 42 1572.50 XLON xZKAzeySFlU Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:10:28 77 1572.50 XLON xZKAzeySFkW Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:10:26 93 1572.00 XLON xZKAzeySFk8 Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:09:57 4 1572.00 XLON xZKAzeySFUSDM Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:08:10 159 1572.00 XLON xZKAzeySCY8 Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:08:05 9 1572.00 XLON xZKAzeySCiUSD Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:05:12 1 1575.50 XLON xZKAzeySDVI Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:05:11 80 1576.00 XLON xZKAzeySDUE Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:05:11 32 1576.00 XLON xZKAzeySDUG Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:05:08 168 1576.50 XLON xZKAzeySDQj Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:04:21 112 1577.00 XLON xZKAzeySA7U Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:04:09 63 1579.00 XLON xZKAzeySAB@ Travis Perkins Plc 17/01/2022 08:04:09 83 1579.50 XLON xZKAzeySABy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN: GB00BK9RKT01 Category Code: POS TIDM: TPK LEI Code: 2138001I27OUBAF22K83 OAM Categories: 3.1. Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State Sequence No.: 137144 EQS News ID: 1269681 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1269681&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2022 02:00 ET (07:00 GMT)