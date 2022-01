The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.01.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.01.2022



ISIN Name

CA2210131058 CORVUS GOLD INC.

DE000A1X3LT7 DT.PFBR.BANK PF.R.15218

XS2284258345 HEIMSTADEN 21/23 FLR MTN

DE000DK0VZX7 DEKA DL FESTZINS 20/22

XS1169353254 GE CAP.EURO.FUND.15/22MTN

FR0012452217 CM HOME LOAN SFH 15/22MTN

XS1936784831 SANTANDER CB 19/22 MTN

XS1169977896 DEXIA CL 15/22 MTN

DE000LB126P6 LBBW STUFENZINS 19/22

DE000A1CSDK7 DZ HYP OE.PF.R.1077 MTN

DE000HLB1A52 LB.HESS.-THR.

