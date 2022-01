The following instruments on XETRA do have their first trading 18.01.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.01.2022Aktien1 US03769M1062 Apollo Global Management Inc. [New]2 IM00B6QH1J21 Agronomics Ltd.3 AU0000057408 PetroNor E&P Ltd.4 CA72749F2008 The Planting Hope Company Inc.5 CA33745A1084 First Uranium Resources Inc.6 CA2174131037 Copland Road Capital Corp.7 CA82770L3074 Silver Elephant Mining Corp.8 CA09353K2083 Blender Bites Ltd.Anleihen/ETF1 US201723AQ67 Commercial Metals Co.2 XS2434710799 National Grid North America Inc.3 USU9895LAA71 ZipRecruiter Inc.4 AU3CB0285708 Asian Development Bank (ADB)5 AU3CB0285690 Asian Development Bank (ADB)6 NL0015000QL2 Niederlande, Königreich7 US683234AU21 Ontario, Provinz8 DE000DD5AYW4 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank9 DE000DD5AYV6 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank10 CH1151526204 Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG11 FR0014007RX5 Agence France Locale12 XS2434515313 Coca Cola Icecek A.S.13 US45434M2H45 Indian Railway Finance Corp. Ltd.14 US459058KG74 International Bank for Reconstruction and Development15 US459058KH57 International Bank for Reconstruction and Development16 US606822CD45 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.17 XS2434710872 National Grid North America Inc.18 XS2434794363 United Group B.V.19 XS2434783911 United Group B.V.20 US606822CC61 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.21 XS2434791690 CTP N.V.22 CH1154887140 Holcim Helvetia Finance AG23 IE000XGNMWE1 HSBC Bloomberg Global Sust. Aggregate 1-3 Yr Bond UCITS ETF24 LU2402389261 Amundi Index MSCI Pacific Ex Japan SRI UCITS ETF DR