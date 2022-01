Nach dem stabilen Wochenstart zeichnen sich im DAX am Dienstag wieder leichte Verluste ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut 30 Minuten vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 15 897 Punkte. Bei aktuell 15 805 Punkten liegt die 50-Tage-Linie, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt. Am späten Vormittag stehen die ZEW-Konjunkturerwartungen auf der Agenda.Frische Impulse könnte der Handel heute wieder aus New York erhalten. Die Börsen an der Wall Street steigen nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...