Visa weiterhin Zahlungsoption für britische Amazon Kunden

Amazon revidiert Aussage zum Stopp von Zahlungsmöglichkeit per Visa Kreditkarten



Britische Amazon Kunden können ihre Einkäufe doch weiterhin mithilfe von Visa Kreditkarten abwickeln. Wie der Onlineversandhändler am Montag mitteilte, werde man doch bis auf weiteres auch im Vereinigten Königreich Kreditkarten des Zahlungsdienstleisters Visa Inc. akzeptieren.



Ursprünglich hatte Amazon Mitte November 2021 angekündigt ab Mittwoch den 19. Januar 2022 im Vereinigten Königreich die Zahlungsmöglichkeit per Visa Kreditkarte zu beenden. Vorausgegangen war ein Streit um Gebühren zwischen den beiden Unternehmen. Doch nun scheint sich eine Lösung anzubahnen. Amazon teilte mit, dass man gemeinsam mit Visa an einer Lösung arbeite um britischen Kunden weiterhin die Zahlung per Kreditkarte zu ermöglichen. Infolgedessen hob der Onlineversandhändler am Montag kurzfristig den für Mittwoch geplanten Stopp von Visa Zahlungen auf.



Mitte November führte die Ankündigung von Amazon zu einer Belastung der Visa-Aktie und stellte die Beziehung der beiden amerikanischen Unternehmen unter einer Probe. Die Gebühren von Visa Kreditkarten, welche in Großbritannien ausgegeben wurden, waren zu hoch für Amazon. Eine konkrete Vereinbarung wurde noch nicht bekanntgegeben, aber die Kooperation sei eng genug, um Visa als Zahloption beizubehalten.





Quelle: HSBC





