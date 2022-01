Am 11. Januar war es so weit: Die Philips-Aktie (WKN: 940602) sackte ab. Um fast 16 % ging es bergab. Heute hat sie sich wieder erholt und ist für 30,08 Euro (Stand: 17. Januar 2022) zu haben. Doch was war der Auslöser und welche Folgen hat das für uns Anleger? Der Philips-Kursrutsch lässt sich leicht erklären Das Management um CEO Frans van Houten hatte seine Prognose der zukünftigen Gewinne nach unten angepasst. Demzufolge sind auch die zukünftigen, auf den heutigen Tag diskontierten Cashflows ...

