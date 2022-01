Das kanadische Batterietechnologie-Unternehmen Nano One Materials (WKN: A14QDY) scheint sich einem großen Durchbruch zu nähern. Das an der Börse mit 287 Mio. US-Dollar bewertete Unternehmen (Stand: 14. Januar 2022) erzielt noch keine Umsätze. Doch das soll sich in Zukunft ändern, wenn etablierte Unternehmen aus der Automobil- oder Batterie-Branche die Technologie der Kanadier lizenzieren. Ein entsprechender Deal mit einem Produzenten von aktivem Batteriematerial könnte bereits im ersten Quartal ...

