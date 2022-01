Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Ankauf

Holcim übernimmt PTB-Compaktuna und baut Lösungen & Produkte aus



18.01.2022





Führendes Unternehmen für Spezialbaulösungen in Belgien, Erweiterung des Portfolios von Holcim in Europa



Hoch angesehene Marke, führend in Innovation und Nachhaltigkeit



Hochprofitables Wachstumsunternehmen, angetrieben durch moderne Energieeffizienz- und Renovierungslösungen



Beschleunigt das Wachstum des Bereichs Lösungen & Produkte, der bis 2025 30 Prozent des Nettoumsatzes der Holcim Gruppe erreichen wird



Holcim hat die Übernahme von PTB-Compaktuna (PTB) abgeschlossen. PTB ist ein führender Hersteller von Speziallösungen für das Bauwesen mit Sitz in Belgien und tätig in den Benelux-Ländern und Nordfrankreich. PTB bietet eine breite Palette von Hochleistungs-Baulösungen an, die von Klebstoffen und Spezialmörteln bis hin zu Oberflächenbehandlungen reichen. Damit erweitert Holcim sein Portfolio an Spezialsystemen in Europa und baut auf der kürzlich angekündigten Übernahme der Produits de Revêtement du Bâtiment Group (PRB Group) in Frankreich auf. Diese Akquisition erhöht die Reichweite von Holcim im wachstumsstarken Reparatur- und Sanierungsmarkt mit hochwertigen, serviceorientierten Lösungen von Energieeffizienz bis zur Renovierung von Gebäuden.

Jan Jenisch, CEO von Holcim: "Ich freue mich sehr, PTB-Compaktuna in die Holcim-Familie aufzunehmen. Dies ist ein weiterer Schritt in der Expansion von Solutions & Products und bringt unsere 'Strategy 2025 - Accelerating Green Growth' weiter voran. Diese Übernahme stärkt unsere Präsenz in Europa in Schlüsselmärkten wie Reparatur und Sanierung. Aufbauend auf der unternehmerischen Vision und dem Erbe der Familie Smessaert freue ich mich darauf, in die nächste Wachstumsära dieses Unternehmens zu investieren und die Mitarbeitenden herzlich in der Holcim-Familie willkommen zu heissen."

PTB wurde 1957 in Merelbeke, Belgien, als einer der ersten Hersteller von Speziallösungen für das Bauwesen in Belgien gegründet. Zu den hochmodernen Einrichtungen von PTB gehören Produktions-, Lager-, Marketing- und Vertriebsbüros sowie Labore für Forschung und Entwicklung und Qualitätskontrolle. Ihre geografische Präsenz und ihre Lösungen machen sie zu einer idealen Ergänzung der PRB Group.

Die Akquisition wird die 'Strategy 2025 - Accelerating Green Growth' von Holcim weiter vorantreiben, die darauf abzielt, den Anteil des Geschäftsbereichs Lösungen & Produkte am Konzernumsatz bis 2025 auf 30% zu erhöhen und in die attraktivsten Bausegmente - von Dachsystemen bis hin zu Dämmung und Renovierung - vorzustossen.

Über Holcim

Holcim schafft Fortschritt für Menschen und den Planeten. Als weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen ermöglicht Holcim grünere Städte, intelligentere Infrastrukturen und verbessert den Lebensstandard auf der ganzen Welt. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück der Strategie wird Holcim zu einem "Net Zero"-Unternehmen, bei dem die Menschen und Communities im Mittelpunkt des Erfolgs stehen. Das Unternehmen treibt die Kreislaufwirtschaft voran und ist weltweit führend im Recycling, um mit weniger mehr zu bauen. Holcim ist das Unternehmen hinter einigen der weltweit vertrauenswürdigsten Marken im Bausektor, darunter ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cement, Disensa, Firestone Building Products, Geocycle, Holcim und Lafarge. Holcim ist ein Unternehmen mit 70 000 Mitarbeitenden, die sich weltweit in vier Geschäftsbereichen für den Fortschritt der Menschen und des Planeten einsetzen: Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffe sowie Lösungen & Produkte.

Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com

Weitere Informationen über PTB-Compaktuna (PTB) finden Sie unter http://www.compaktuna.be/en

Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Investoren darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen, in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im Geschäftsbericht von Holcim (verfügbar im Internet unter www.holcim.com) beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. Holcim übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen.

