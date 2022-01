Der Entsorger Remondis hat die in der Klärschlammentsorgung tätige IAA Ingenieurgesellschaft für Abfall und Abwasser mbH & Co. KG übernommen. Damit erweitere Remondis das Geschäftsfeld der Klärschlammverwertung in der Region Ostwestfalen-Lippe, heißt es in einer Mitteilung des Lünener Entsorgungskonzerns. Der Verkauf sei vor dem Hintergrund der unternehmerischen Nachfolge erfolgt, so Remondis. Die ...

