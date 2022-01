- Seoul Semiconductor gab das Ergebnis eines Experiments über den Zusammenhang zwischen Beleuchtung und Kurzsichtigkeit bekannt, das zusammen mit dem Singapore Eye Research Institute (SERI) durchgeführt wurde.

- Das Ergebnis wurde in der auf Biowissenschaften spezialisierten Online-Zeitschrift "bioRxiv" veröffentlicht.

- Seoul Semiconductor stiftet eine SunLike-Schreibtischlampe und eine Kinderzimmerbeleuchtung als Preise für eine "Instagram-Veranstaltung für das neue Semester".

Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ: 046890), ein weltweit tätiges Unternehmen für optische Halbleitertechnologie, hat bekannt gegeben, dass es zusammen mit dem SERI_Singapore Eye Research Institute die Wirkung der SunLike-Beleuchtung auf die Verbesserung von Kurzsichtigkeit nachgewiesen hat.

Ergebnisse eines Experiments zum Zusammenhang zwischen Beleuchtung und Kurzsichtigkeit, das von Seoul Semiconductor und dem Singapore Eye Research Institute durchgeführt wurde (Grafik: Business Wire)

Um den Zusammenhang zwischen Gesundheit und der natürlichen Beleuchtungstechnologie SunLike, einer in jahrelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit entwickelten Technologie für natürliche Beleuchtung, nachzuweisen, hat Seoul Semiconductor seit 2017 zusammen mit der Seoul National University, der Universität Basel und der Harvard University bereits mehrere Experimente durchgeführt. Dieses Mal wurde zusammen mit dem SERI aus Singapur die Wirkung von natürlichem Licht auf die Verbesserung von Kurzsichtigkeit getestet.

In diesem Experiment wurden Küken, deren Augen ähnlich ausgebildet sind wie beim Menschen, unterschiedlichen Beleuchtungen ausgesetzt, worauf die Länge ihrer Augäpfel, auf die Kurzsichtigkeit zurückzuführen ist, gemessen wurde. Zunächst wurde ein Auge der Küken 14 Tage lang abgedeckt, um eine Kurzsichtigkeit herbeizuführen. Nach dem Entfernen dieser Abdeckung wurde Gruppe 1 einer herkömmlichen Leuchtstofflampe mit 4000 K ausgesetzt, während die Gruppen 2 und 3 SunLike-Leuchten mit 4000 K bzw. 6500 K ausgesetzt wurden.

Bei der Messung der Länge der Augäpfel der Küken (der Ursache von Kurzsichtigkeit) stellte sich heraus, dass sich die Kurzsichtigkeit der Küken in der Gruppe mit der Leuchtstofflampe verschlechterte, weil die Länge ihrer Augäpfel kontinuierlich zunahm, während die Augäpfel der Küken in den Gruppen mit SunLike-Leuchten auf die normale Größe zurückgingen. Dies ist eine indirekte Bestätigung dafür, dass Kurzsichtigkeit durch die Verwendung von SunLike-Beleuchtung bis zu einem Grad verbessert werden kann, der dem normalen entspricht. Das Ergebnis dieses Experiments zum Zusammenhang zwischen SunLike-Beleuchtung und Kurzsichtigkeit wurde in der auf Biowissenschaften spezialisierten Online-Zeitschrift bioRxiv veröffentlicht.

"Wir haben festgestellt, dass der Einsatz von Leuchten mit SunLike-Technologie die Verbesserung von Kurzsichtigkeit in der untersuchten Gruppe beschleunigte", erklärte Dr. Najjar vom SERI in seiner Doktorarbeit. "Für das Wachstum und die Emmetropisierung der Augen konnten wir die Bedeutung des Einsatzes von Leuchten mit einem dem Sonnenlicht ähnlichen Spektrum nachweisen."

"Ich denke, dass Kurzsichtigkeit sicherlich verbessert werden kann, wenn heranwachsende Kinder dem Sonnenlicht ähnliche Leuchten verwenden", sagte Kim Seung-hyeon, Professor der Ophthalmologie (Augenheilkunde) an der Korea University. "Wir verbringen heutzutage viel Zeit in Innenräumen, und es ist theoretisch möglich, dass die Art der Beleuchtung, der Kinder ausgesetzt werden, den durch Kurzsichtigkeit verursachten Verlust der Sehkraft mindern, aber es müssen noch weitere Nachforschungen angestellt werden."

Seoul Semiconductor organisiert eine "SunLike-Veranstaltung auf Instagram für das neue Semester" im Rahmen eines Projekts zur Prävention von Kurzsichtigkeit bei koreanischen Kindern. Um sich zu bewerben, posten Sie ein Bild des Zimmers Ihres Kindes auf Instagram und versehen den Post mit dem Hashtag ChangeToSunLike. Als Preise winken eine SunLike-Schreibtischlampe und eine SunLike-Kinderzimmerbeleuchtung. Weitere Informationen finden Sie auf der Instagram-Seite von SunLike (https://www.instagram.com/sunlike.official/).

