Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch #55: ATX TR auf High, Magnus Eduard Brunner und was sagt die RBI zu Djokovic? Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in Wiener Börse Plausch #55 wieder über das aktuelle Geschehen in Wien. Heute reden wir über ein High, Immofinanz / S Immo, S&T, Karl Freidl, Djokovic & RBI, Magnus Eduard Brunner, Zoom, Heimo Scheuch und Thomas Birtel. _Erwähnt werden: Heimo Scheuch interviewt Thomas Birtel https://open.spotify.com/episode/5IyrANgZYTG3lmFUy9AeZH _ Die Jänner-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von Wienerberger, CEO Heimo Scheuch hat sich im Q4 ebenfalls unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...