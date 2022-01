Toronto, 18. Januar 2022 - FSD Pharma Inc. (NASDAQ: HUGE) (CSE: HUGE) (FWB: 0K9A) ("FSD Pharma" oder das "Unternehmen"), eine auf Life Sciences spezialisierte Holdinggesellschaft, die sich dem Aufbau eines Portfolios von Vermögenswerten und Biotechnologielösungen verschrieben hat, gratuliert Eleanor N. Fish, Ph.D., ein Mitglied des Forschungs- und klinischen Beirats (Research and Clinical Advisory Board) des Unternehmens herzlich zu ihrer Ernennung in den Order of Canada.

Dr. Fish wurde für ihre Beitrage im Bereich Immunologie, einschließlich ihrer bahnbrechenden Studien zur Verwendung von Interferon-alpha bei der Behandlung von Krankheiten, zum Mitglied des Order of Canada ernannt.

"Im Namen aller Mitarbeiter von FSD Pharma möchte ich Dr. Fish zum Erhalt der höchsten kanadischen Auszeichnung beglückwünschen, mit der herausragende Leistungen, ein Engagement in der wissenschaftlichen Forschung und der Dienst an der Nation gewürdigt werden", sagt Dr. Lakshmi P. Kotra, B.Pharm. (Hons), Ph.D., Chief Executive Officer von Lucid Psycheceuticals Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von FSD Pharma. "Seit ihrem Eintritt in unseren Forschungs- und klinischen Beirat im November 2021 haben die Beiträge von Eleanor bereits bedeutenden Einfluss gehabt, und wir freuen uns darauf, bei der Entwicklung unserer Therapeutika der nächsten Generation weiterhin von ihrer Expertise und ihren Erkenntnissen zu profitieren, um letztendlich eine gesündere Welt zu schaffen."

Der im Jahr 1967 ins Leben gerufene Order of Canada ist eine der höchsten Auszeichnungen des Landes für Zivilpersonen und würdigt Menschen, "deren Dienst unsere Gesellschaft prägt, deren Innovationen unsere Vorstellungskraft beflügeln und deren Mitgefühl unsere Gemeinschaften vereint." Ernennungen erfolgen durch den Generalgouverneur auf Empfehlung des Beirats des Order of Canada.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte hierin enthaltene Aussagen sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Zukunftsgerichtete Aussagen können oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "erwartungsgemäß", "geplant", "schätzt", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden". Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören auch die Kommentare bezüglich auf das Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens, die Weiterentwicklung der Forschung des Unternehmens und die Bemühungen zur Steigerung des Shareholder Value. FSD kann keine Gewähr dafür übernehmen, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben.

Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, erfordern sie naturgemäß Annahmen und sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen unter den gegebenen Umständen angemessen sind, weist es darauf hin, dass diese Risiken und Ungewissheiten dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Erwartungen abweichen können. Zu den Faktoren, die solche wesentlichen Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem: die Tatsache, dass sich die Arzneimittelentwicklung sowohl von Lucid als auch von FSD BioSciences in einem sehr frühen Stadium befindet; die Tatsache, dass die präklinische Arzneimittelentwicklung unsicher ist und die Produktkandidaten von Lucid und FSD BioSciences möglicherweise nie in die klinische Erprobung gelangen; die Tatsache, dass die Ergebnisse der präklinischen Studien und der frühen klinischen Studien möglicherweise keine Vorhersagekraft für die Ergebnisse der späteren klinischen Studien haben; der ungewisse Ausgang, die Kosten und der Zeitplan der Produktentwicklungsaktivitäten, der präklinischen Studien und der klinischen Studien von Lucid und FSD BioSciences; der ungewisse klinische Entwicklungsprozess, einschließlich des Risikos, dass klinische Studien kein effektives Design haben oder keine positiven Ergebnisse liefern; die potenzielle Unfähigkeit, eine behördliche Zulassung für die Produktkandidaten von Lucid und FSD BioSciences zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; die Einführung konkurrierender Medikamente, die sicherer, wirksamer oder kostengünstiger sind als die Produktkandidaten von Lucid und FSD BioSciences oder diesen anderweitig überlegen sind; dass sich der Beginn, die Durchführung und der Abschluss von präklinischen Studien und klinischen Versuchen verzögern könnten oder durch COVID-19-bezogene Probleme beeinträchtigt werden; die potenzielle Unfähigkeit, eine angemessene Finanzierung zu erhalten; die potenzielle Unfähigkeit, den Schutz des geistigen Eigentums für die Arzneimittelproduktkandidaten von Lucid und FSD BioSciences zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; und andere Risiken. Weitere Informationen zu Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, sind in den Jahres- und anderen Berichten des Unternehmens enthalten, die von Zeit zu Zeit bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde auf SEDAR (www.sedar.com) und bei der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde auf EDGAR (www.sec.gov) unter der Überschrift "Risk Factors" eingereicht werden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Zeeshan Saeed, Founder, President und Executive Co-Chairman des Boards, FSD Pharma Inc.

E-Mail: Zsaeed@fsdpharma.com

Tel.: (416) 854-8884

Investor Relations:

E-Mail: ir@fsdpharma.com , fsdpharma@kcsa.com

Webseite: www.fsdpharma.com

Quelle: FSD Pharma Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63662Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63662&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA35954B2066Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA35954B2066