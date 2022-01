Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Für 2022 gehen wir von einer stabilen Bonität des Bankensektors aus, so die Analysten der Helaba.Auch wenn Kreditausfälle in einigen Bereichen nachlaufend zur Pandemie nicht auszuschließen seien, würden die Analysten mit Blick auf die bereits hohen Risikorückstellungen weitere Auflösungen erwarten. Ferner dürften sich wegen des angehäuften Überschusskapitals bei vielen Häusern Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe fortsetzen. Beim Thema Nachhaltigkeit würden weitere wichtige Weichen gestellt. Bestimmend für das vor uns liegende Jahr wird jedoch nicht zuletzt das Zinsumfeld sein - Banken gehören zu den Gewinnern im Umfeld steigender Zinsen, so die Analysten der Helaba. (Ausgabe vom 17.01.2022) (18.01.2022/alc/a/a) ...

