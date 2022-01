Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Zinssenkungen in China verhalfen dem deutschen Aktienmarkt zu moderaten Kursgewinnen, so die Analysten der Nord LB.Entsprechend getrübt gewesen sei die Stimmung am deutschen Anleihenmarkt. Der Bund-Future sei auf 169,65 Punkte gefallen. Der US-Anleihenmarkt sei am Montag wegen des Feiertags "Martin Luther King Day" geschlossen geblieben. ...

