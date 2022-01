NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus auf "Underweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Auto- und Industriezulieferer dürfte einen schleppenden Start ins Geschäftsjahr 2022 mit nachlassender Umsatzdynamik und Margendruck verzeichnet haben, schrieb Analyst Akshat Kacker in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Für das erste Geschäftsquartal (per Ende Dezember) erwartet er eine Stagnation des organischen Wachstums und einen Margenrückgang von mehr als einem Prozentpunkt, der hauptsächlich auf Rohstoff-Preissteigerungen zurückzuführen sei./edh/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2022 / 19:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2022 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1066226637

STABILUS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de