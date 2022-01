Angesichts niedriger Versicherungsquoten bei Gebäudeeigentümern gegen Elementargefahren in Rheinland-Pfalz erhöht die CDU nun den Druck in der Frage nach einer Pflichtversicherung, sofern sich nicht ausreichend Besitzer freiwillig versichern sollten. 37% und kein Prozent mehr beträgt nach Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) gegenwärtig die Versicherungsquote bei Elementargefahren im Wohngebäudebereich in Rheinland-Pfalz. Angesichts der verheerenden Flutkatastrophe ...

