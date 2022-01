Der Ölpreis steigt jetzt noch kräftiger an. Mit heute früh 85,71 Dollar im Hoch erreicht WTI-Öl den höchsten Stand seit dem Jahr 2014! Seit gestern Abend ist es nochmal ein Anstieg von 1,40 Dollar, und in den letzten zehn Tagen war es ein Plus von mehr als 8 Dollar. Das europäische Brent-Öl erreicht mit 87,74 ...

