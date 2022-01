München (ots) -DRAPALIN kooperiert ab Mitte Januar 2022 mit coliquio, der größten deutschsprachigen Informationsplattform für Ärzte. Zum ersten Mal steht somit 190.000 Experten exklusiv eine neue Möglichkeit offen, praktisches Wissen rund um das Thema Medizinalcannabis zu erhalten und sich dazu gemeinsam auszutauschen.Die Verwendung von Cannabis wird aktuell mehr denn je in der Öffentlichkeit diskutiert und neu bewertet. Dies auch, da die lizensierte Abgabe zu Genusszwecken nun geplant ist. Die medizinische Bedeutung, die Cannabis in den letzten Jahren erlangt hat, darf demgegenüber jedoch nicht zurückweichen, sondern ist umso stärker auszubauen.DRAPALIN (http://www.drapalin.de) ermöglicht es Ärzten, sich schnell, fachlich, fundiert und evidenzbasiert zu diesem Thema zu informieren. Teil der exklusiven Awareness-Kampagne auf coliquio bilden praxisrelevante Beiträge rund um Wirkmechanismus, Anwendungsgebiete, Patientenaufklärung sowie Kostenübernahme. Zusätzlich zu diesem umfangreichen Informationsangebot ist als wesentlicher Pluspunkt dieser Kampagne der fachliche Austausch innerhalb eines breiten Expertennetzwerks zu nennen: coliquio bietet dem medizinischen Fachpublikum eine kostenfreie Plattform, auf der in themenspezifischen Foren die Beiträge direkt diskutiert werden können.Die Verbindung aus aktueller wissenschaftlicher Datenlage und den Erfahrungswerten der letzten Jahre im medizinischen Praxisalltag lässt großes Potential erhoffen. Die Kooperation des Münchner Großhändlers mit coliquio leistet einen weiteren entscheidenden Beitrag zur Aufklärungsarbeit zum Thema Medizinalcannabis.DRAPALINDrapalin Pharmaceuticals GmbH aus München liefert als erstes und derzeit einziges Unternehmen medizinisches Cannabis vom Produzenten MG Health aus Lesotho in deutsche Apotheken.DRAPALIN setzt neben qualitativ hochwertigen Produkten auf einfache Bestellprozesse, ein zuverlässiges Logistiknetzwerk und umfassende Informationen für Fachkreise. Dazu gehört auch eine transparente und offene Kommunikation in Bezug auf Hersteller, Herkunftsort und Produktionsprozessecoliquiocoliquio ist ein deutschsprachiges Online-Expertennetzwerk, das sich auf den Wissensaustausch unter Ärzten spezialisiert hat. Zugang haben ausschließlich approbierte Ärzte, Zahnärzte sowie psychologische Psychotherapeutinnen und -therapeuten. Auf coliquio findet die Ärzteschaft fachlichen Austausch zu Patientenfällen, Diagnosen und Therapieoptionen. Registrierte Mitglieder suchen nach Erfahrungsberichten, Informationen zu Präparaten oder Indikationen und haben Zugriff auf Know-how von Pharmaunternehmen. Mit Stand Ende 2021 sind auf coliquio mehr als 190.000 Ärztinnen und Ärzte aller Fachgebiete registriert. Ziel des Unternehmens ist der "Dialog für bessere Medizin".Pressekontakt:Lana KornevaTel.: +49 (89) 277 801 320Fax: +49 (89) 999 502 44E-Mail: info@drapalin.deDrapalin Pharmaceuticals GmbH, Paul-Heyse-Str. 28, 80336 MünchenMehr Informationen unter www.drapalin.deOriginal-Content von: Drapalin Pharmaceuticals GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157679/5124113