Zürich (www.anleihencheck.de) - Nach einem Jahr mit leicht über vier Prozent Kurszuwachs in der Anlageklasse der CoCo-Anleihen (gemäß ICE BofA Contingent Capital Index) sieht Daniel Björk, Manager des Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO von Swisscanto Invest, insbesondere das Short-Duration-Segment in 2022 als chancenreich an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...