Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die unorthodoxe Geldpolitik der türkischen Zentralbank facht die Inflation weiter an uns sorgt für erhebliche Wechselkursvolatilität, so die Analysten der Helaba.Eine Wechselkursabsicherung für Spareinlagen garantiere von der Regierung sorge nur für eine kurzfristige Erholung der Währung. Angesichts anstehender Wahlen 2023 werde Staatspräsident Erdogan an der expansiven Geldpolitik festhalten, um zumindest das Wachstum zu stimulieren. (18.01.2022/alc/a/a) ...

