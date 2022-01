Bei Fresenius Medical Care hatten die Anteilseigner in den letzten Monaten nicht viel zu lachen. Das zweite Halbjahr 2021 ging mit empfindlichen Kurskorrekturen einher. Trotz einer sichtlichen Verbesserung im Dezember taten die Bullen sich noch eher schwer damit, für echte Kaufsignale zu sorgen.Zumindest ein erstes Ausrufezeichen konnte nun aber bei Fresenius Medical Care (DE0005785802) hinterlassen werden. Am Montag konnte die Aktie des Unternehemns sich um ansehnliche 2,88 Prozent verbessern und sich damit an die Spitze des DAX setzen. Gleichzeitig überschritt der Kurs ...

