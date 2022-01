DJ WTS übernimmt steuerliche Beratung der GP JOULE bei Investment-Eintritt von KGAL

DGAP-Media / 2022-01-18 / 10:53 München, 18. Januar 2022 - Die internationale Steuerberatungsgesellschaft WTS hat die steuerliche Rundumberatung der GP JOULE Gruppe bei der Aufnahme der KGAL-Gruppe als neuen Investor bei GP JOULE Projects übernommen. GP JOULE Projects ist in der Entwicklungssparte für Erneuerbare Energien, insbesondere bei Solar- und Wind-Projekten, tätig. GP JOULE Projects entwickelt nachhaltige Zukunftslösungen und begleitet von der Flächensicherung über die Ausschreibung der Gewerke für den Bau bis hin zum unternehmerischen Gesamtkonzept für die Nutzung der fertiggestellten Anlage, die Projektierung von erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen. Die KGAL Investment Management GmbH & Co. KG ist ein führender unabhängiger Investment- und Asset-Manager mit einem betreuten Investitionsvolumen von mehr als 15 Milliarden Euro und hat sich im Rahmen des substanziellen Investments an Erneuerbare-Energien-Fonds der GP JOULE Projects beteiligt. Das WTS-Team in Hamburg um Lars Behrendt und Thomas Kronfeld übernahm die steuerliche Beratung des strategischen Investments und unterstützte die Inhouse Steuerabteilung der GP JOULE, die von Thies Heinemann geleitet wird. Das Tax Structuring umfasste die steuerlichen Folgen einer Kapitalerhöhung und fokussierte sich auf einen Pre-Deal-Carve-Out. Des Weiteren wurden im Zuge des steuerlichen SPA Advice die Umstrukturierungsschritte und deren steuerliche Folgen in passende vertragliche Vereinbarungen eingebettet. Beratungsteam WTS: Tax Structuring, SPA Advice - WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH Lars Behrendt (Partner) und Thomas Kronfeld (Senior Manager) Über GP JOULE 2009 mit der Überzeugung gegründet, dass 100 Prozent erneuerbare Energieversorgung machbar ist, ist GP JOULE heute ein System-Anbieter für integrierte Energielösungen aus Sonne, Wind und Biomasse sowie ein Partner auf Versorgungsebene für Strom, Wärme, Wasserstoff sowie Elektromobilität. GP JOULE ist damit ein Pionierunternehmen der Sektorenkopplung. Für die mittelständische Unternehmensgruppe arbeiten rund 400 Menschen in Deutschland, Europa und Nordamerika. GP JOULE ist Träger des Umweltpreises der Wirtschaft Schleswig-Holstein 2019 und des German Renewables Award. Über WTS WTS ist eine global agierende Steuerberatungsgesellschaft mit bewusstem Verzicht auf Abschlussprüfung. Das Dienstleistungsangebot wird durch angrenzende Rechtsberatung und umfassende Financial Advisory Services komplettiert. Mit Pioniergeist entwickeln die mehr als 1.300 Mitarbeiter von WTS innovative und maßgeschneiderte Konzepte, die sie mit hoher Umsetzungskompetenz für ihre Mandanten realisieren. Die WTS Group ist in Deutschland an 13 Standorten und weltweit über das internationale Netzwerk WTS Global in mehr als 100 Ländern vertreten. Weitere Informationen unter wts.com/de Pressekontakt WTS: Florian Kestler/ Celina Halfmann Thomas-Wimmer-Ring 1 80539 München Telefon: +49 89 286 46-1565/ -1248 florian.kestler@wts.de celina.halfmann@wts.de Ende der Pressemitteilung

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: WTS Group AG Schlagwort(e): Finanzen

2022-01-18 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1269882 2022-01-18

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1269882&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2022 04:53 ET (09:53 GMT)