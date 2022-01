Schlüchtern (ots) -Neues Jahr: Raus aus dem Trott. Jetzt Job-Revolution starten! Als Hausverkäufer:in bei Living Haus, der jungen Ausbauhausmarke (www.livinghaus.de). Wie das gelingt, zeigt Geschäftsführer Peter Hofmann am 31. Januar, ab 20 Uhr live auf Facebook und YouTube. Mit seinen Gästen erklärt er, wie Living Haus Quereinsteiger unterstützt, wie unbürokratisch sie bei Living Haus Karriere machen können und wie Verkaufsprofis mit der wachstumsstärksten Marke im Fertighaussegment so richtig durchstarten. Interessenten, die den Karriere-Booster zünden möchten, können während des gesamten kostenfreien Live-Streams ihre Fragen stellen oder sich direkt bewerben.Mehr Freiheit im Job: professionelles Onboarding und 1a-Verdienstmöglichkeiten"Wer das Gefühl hat, dass er in seinem aktuellen Job nicht weiterkommt, wem die Perspektive fehlt, wer jetzt durchstarten will, der hat bei uns die besten Bedingungen, um seinen Erfolg selbst in die Hand zu nehmen", erklärt Hofmann. "Flexible Arbeitszeiten, ortsunabhängiges Arbeiten, professionelle Unterstützung beim Einstieg und super Verdienstmöglichkeiten in einem boomenden Markt machen den Job als freier Handelsvertreter bei Living Haus superattraktiv. Und mit den kostenlosen Weiterbildungsangeboten und Top-Aufstiegschancen bestimmt jeder selbst, wie steil es aufwärtsgeht."Mit dem Recruiting-Day die Job-Revolution startenZum Auftakt des Live-Streams ab 20 Uhr spricht Hofmann mit einem Experten von gruenderberatungen.de darüber, wie das Coaching bei Living Haus aussieht und wie damit der optimale Einstieg in die Selbstständigkeit gelingt. Anschließend spricht er mit einer gestandenen Hausverkäuferin, wie sie Familie und Beruf unter einen Hut bekommt. Ebenfalls aus der Praxis berichten seine folgenden Gäste ab 20.25 Uhr über die Aufstiegschancen bei Living Haus und warum der Branchenwechsel zu Living Haus die richtige Entscheidung für sie war. Zum Abschluss gibt Marketingleiter Sven Keller noch einen Überblick über die umfangreiche Unterstützung, auf die Job-Neulinge bei Living Haus zählen können.Job-Interessenten können ihre Fragen schon jetzt auf dem Facebook- oder Instagram-Kanal von Living Haus posten.Weitere Information zum Live-Stream und der Living Haus Job-Revolution stehen auf: https://www.livinghaus-karriere.deWeiterführende Links:Videoankündigung: https://youtu.be/ije8kN18FDYLiving Haus auf YouTube: https://www.youtube.com/livinghausdeutschlandLiving Haus auf Facebook: https://www.facebook.com/living.fertighausLiving Haus auf Instagram: https://www.instagram.com/living_haus/Über Living HausViva la Zuhause! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket von einer einzigartigen App, mit der die Baufamilien ihr Bauprojekt digital steuern können, bis hin zur praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern und Vertriebsbüros in ganz Deutschland vertreten.Mehr Informationen: livinghaus.dePressekontakt:Living Fertighaus GmbH, Sven Keller, Tel. +49666198-236,E-Mail: presse@livinghaus.deOriginal-Content von: Living Haus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117904/5124155