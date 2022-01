DJ PTA-News: OHB SE: Capital Market Day 2022: OHB SE bestätigt Strategie 2025 und veröffentlicht Wachstumsausblick bis zum Geschäftsjahr 2025

Bremen (pta019/18.01.2022/11:09) - Auf seinem heutigen Capital Market Day 2022 wird der Raumfahrtkonzern OHB SE (Prime Standard, ISIN DE0005936124) aktuelle Markt- und Unternehmensentwicklungen im Kontext der im vergangenen September bestätigten Konzernstrategie 2025 erläutern. Anlässlich dieser Veranstaltung gibt die Gesellschaft eine Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2022 und einen Ausblick auf die zu erwartenden drei steuerungsrelevanten Kennzahlen des Konzerns bis einschließlich 2025:

in EUR Mio. 2022 2023 2024 2025 Gesamtleistung 1.205 1.310 1.418 1.550 EBITDA 97 115 135 166 EBIT 60 77 96 124

Die im Rahmen der Strategie 2025 eingeleiteten Maßnahmen für eine Rückkehr des Konzerns auf einen deutlichen Wachstumspfad materialisieren sich damit in den kommenden vier Geschäftsjahren. Neben Programmen zur Effizienzsteigerung wird vor allem die Erweiterung der Aktivitäten im nachgelagerten Raumfahrtgeschäft zur Steigerung der Profitabilität beitragen. Das sehr positive Marktumfeld und die aktuelle Positionierung der OHB-Unternehmen ermöglichen durch die mittelfristig identifizierten Geschäftschancen ein kontinuierliches Wachstum.

Neben einer Vielzahl von Maßnahmen zur Steigerung der Finanzkennzahlen hat sich der OHB-Konzern auch hinsichtlich des Themas ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) zukunftssicher aufgestellt: Der Vorstand der OHB SE wurde zum 1. Januar um Daniela Schmidt erweitert, die die Bereiche Nachhaltigkeit, Integrität, Recht und Unternehmenssicherheit verantwortet.

Der testierte Konzern-Jahresabschluss 2021 der OHB SE wird auf der voraussichtlich virtuell stattfindenden Bilanzpressekonferenz am 23. März 2022 und der sich am selben Tag anschließenden virtuellen Analystenkonferenz im Detail erläutert sowie zum Herunterladen auf der Website der OHB SE zur Verfügung stehen.

