(shareribs.com) London 18.01.2022 - Der Goldpreis zeigt sich am Dienstag etwas leichter, belastet vom festeren US-Dollar. Dennoch bleibt das Kursniveau stabil. Die Marktteilnehmer erwarten die nächsten Schritte der US-Notenbank. Die Geldpolitik wird in den nächsten Tagen wieder das bestimmte Thema an den Märkten. In der nächsten Woche kommen die Notenbanker des Federal Reserve Board in den USA zusammen, ...

