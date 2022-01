Der EU-Automobilverband ACEA hat heute die Zahlen für die Autozulassungen im Monat Dezember veröffentlicht. Demnach gab es in der EU 795.295 Zulassungen von PkW - das waren 22,8 Prozent weniger als im Dezember 2021 mit damals 1,03 Millionen Autozulassungen. Es sind nun auch den sechsten Monate in Folge weniger neu zugelassene PkW in der EU. ...

