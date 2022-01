Der erste vollelektrische Lkw von Scania ist an Conversio in Österreich ausgeliefert worden. Der Scania 25 P BEV hat eine Reichweite von 250 Kilometer und kommt künftig zwischen den Conversio-Standorten in Wien, im Burgenland und in der Steiermark zum Einsatz. Johannes Hofer, der Geschäftsführer von Conversio, sieht in dem Fahrzeug ideale Synergieeffekte mit der Produktpalette seines Unternehmens. ...

