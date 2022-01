Deutschlands nächster SPAC-Börsengang nimmt Formen an. Über die Fusion mit GFJ ESG Acquisition I plant tado den Sprung aufs Parkett in Frankfurt. Mit ihren intelligenten Heizungsthermostaten stehen die Münchner in Konkurrenz zu einer Google-Tochter und haben unter anderem Amazon als Investor an Bord.Der Markt für smarte Thermostate profitiert stark vom gestiegenen Klimabewusstsein und soll Marktforschern zufolge bis 2027 11,4 Milliarden Dollar schwer werden. Das entspricht einem durchschnittlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...