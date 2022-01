Was ist denn mit der Aktie von Heidelberger Druck (WKN: 731400) los? Seit dem 18. Oktober 2021 kletterte der Kurs um 36 % auf aktuell 2,87 Euro (Stand: 18. Januar 2022). Und langfristig ging es sogar noch steiler bergauf. In den vergangenen zwölf Monaten hat sich der Börsenwert des Unternehmens mehr als verdreifacht. Sprung in den SDAX heizt Nachfrage an Vor wenigen Wochen kehrte Heidelberger Druck in den SDAX zurück. Damit rückt das Unternehmen natürlich noch stärker als zuvor in den Fokus der ...

