FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Südzucker nach endgültigen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 15,75 auf 14,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Zuckerkonzer habe im Zucker- und Spezialitäten-Geschäft mit stark steigenden Kosten zu kämpfen, die zumindest kurzfristig nicht an die Kunden hätten weitergereicht werden können, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Kostendruck werde auch das erste Halbjahr 2022/23 noch belasten, weshalb er seine Schätzungen nach unten korrigiert habe./ck/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2022 / 10:41 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2022 / 10:47 / MEZ





ISIN: DE0007297004

