NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Evotec nach der Bekanntgabe einer Partnerschaft mit dem US-Pharmakonzern Eli Lilly zur Entwicklung von Wirkstoffen gegen Stoffwechsel- und chronische Nierenerkrankungen sowie Diabetes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Eli Lilly sei eines der führenden Unternehmen auf diesem Gebiet der Stoffwechsel-Erkrankungen, schrieb Analystin Zoe Karamanoli in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies zeige, wie der deutsche Wirkstoffforscher seine Forschungsplattform, Präzisionsmedizin und Expertise in den Therapiegebieten nutze, um zu wachsen und weitere Vermögenswerte zu schaffen./ck/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2022 / 02:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2022 / 03:03 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005664809

