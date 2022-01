Neckarsulm (ots) -Kinderleicht etwas Gutes fürs Klima tun, das beweist Kaufland mit seinen Eigenmarken Kidland und Kuniboo. Ab sofort finden Kunden unter beiden Marken in allen Kaufland-Filialen klimaneutrale Holzspielwaren. Der Einzelhändler fördert zertifizierte Klimaschutz-Projekte und gleicht damit unvermeidbare CO2-Emissionen, die zum Beispiel bei der Produktion oder beim Transport der Spielwaren entstehen, aus.Zudem und nur für kurze Zeit gibt es ab Donnerstag exklusiv von Kaufland die "Recycling-Superhelden": Die Kuscheltier-Maskottchen der Marke Kuniboo, Waschbär, Biber, Dachs, Eule, Frosch und Igel, bestehen zu 100 Prozent aus GRS-zertifiziertem, recyceltem Material. Passend zu ihnen hat Kaufland das Minibuch "Kuniboo, Retter des Waldes" produziert. In der Geschichte befreien Kuniboo und seine Freunde den Wald von Müll und vermitteln dabei spielerisch Aspekte zu Müllvermeidung, Recycling und Umweltschutz. Weitere Projekte mit den "Recycling-Superhelden" sind bereits in Planung.Kaufland ist Teil von "REset Plastic", der Plastikstrategie der Schwarz Gruppe. Sie gliedert sich in fünf Handlungsfelder: von Vermeidung über Design, Recycling und Beseitigung bis hin zu Innovation und Aufklärung. Dadurch wird der Einsatz von Plastik reduziert und die Vision "weniger Plastik - geschlossene Kreisläufe" verfolgt. Weitere Informationen unter reset-plastic.com.Kuniboo ist die Baby- und Kleinkind-Eigenmarke von Kaufland, Kidland die Eigenmarke für Spielwaren. Die Produkte entsprechen höchsten Anforderungen an Qualität und Praktikabilität. Neben der Kompensation von Emissionen legt Kaufland Wert auf eine nachhaltige Gestaltung von Produkt und Verpackung, um Emissionen über den gesamten Produktionsprozess hinweg zu vermeiden. Unter www.kaufland.de/klimaschutz erfahren Kunden mehr über das Engagement zur Klimaneutralität sowie über die geförderten Klimaschutzprojekte. Damit trägt das Unternehmen zu größtmöglicher Transparenz über die Klimaneutralität seiner Produkte bei.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAnnegret AdamRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-680448presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5124405