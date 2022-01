MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Fielmann von 78 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne nach starken Umsätzen der Optikerkette im dritten Quartal 2021 auch mit einem Umsatzwachstum im vierten Quartal, schrieb Analyst Volker Bosse in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Seine Ergebnisschätzungen jedoch senkte er deutlich. Dabei verwies er auf eine höhere Anzahl an Filialeröffnungen als erwartet, zusätzliche Digitalisierungskosten und eine im November angekündigte außerordentliche Abschreibung auf nicht mehr genutzte Software./ck/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2022 / 11:53 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005772206

FIELMANN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de