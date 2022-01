Portfolio von TAG ImmobilienPortfolio von TAG - Bereits 12.000 Wohneinheiten in Polen. Quelle TAG Immobilien TAG Immobilien unterhält etliche Mieteinheiten im Raum Berlin, Leipzig, Dresden, Chemnitz, Hamburg aber auch in Polen. Und gerade in Polen tätigte TAG eine Aquisition durch den Kauf der ROBYG S.A. ROBYG ist Polens größter Wohnimmobilienentwickler mit Schwerpunkt auf die Großstädte des Landes. In den letzten 20 Jahren hat das Unternehmen mehr als 26.000 Wohneinheiten fertiggestellt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...