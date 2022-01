Hamburg (ots) -Lifestyle-Villen zwischen Hügeln und Meer jetzt als zweites Zuhause im Miteigentum und zu einem Bruchteil der KostenVillaCircle, die Plattform für Miteigentum von Ferienhäusern in Europa, baut sein Angebot an der spanischen Costa del Sol aus und bietet sein modernes Miteigentumsmodell nun auch in Marbella an. Bis zu acht Miteigentümer teilen sich ihr Traumhaus als zweites Zuhause und profitiert von den zahlreichen Vorzügen als Hausmiteigentümer: Jede VillaCircle-Immobilie ist vollständig ausgestattet und von professionellen Innenarchitekten designt. Sowohl der Kaufpreis als auch die laufenden Kosten werden unter den Miteigentümern aufgeteilt, wodurch sie im Gegensatz zum Alleineigentum deutlich geringer ausfallen. VillaCircle kümmert sich um die Instandhaltung des Hauses und bietet verschiedene Services vor Ort an.Das Angebot an der Costa del Sol umfasst bereits mehrere luxuriöse Ferienimmobilien: Zum einen gibt es eine moderne Villa in Nueva Andalucia, einer geschützten ruhigen Oase über Marbella, auf der einen Seite umgeben von Hügeln und Bergen, auf der anderen mit einem atemberaubenden Blick auf das Meer, Marbella, Gibraltar und die afrikanische Küste. Zum anderen gibt es die Chance, ein brandneues Traumhaus an der Beach Side Golden Mile zu erwerben, die Marbella direkt mit dem exklusiven Yachthafen von Puerto Banús verbindet und sich nur 100 Meter vom Strand entfernt befindet."Marbella liegt in der Küstenregion, an der alle Pluspunkte des spanischen Lebensstils hautnah erlebt werden können, die Kombination aus natürlicher Schönheit und 320 Sonnentagen im Jahr ist hier einfach unschlagbar", so Roland Schaber, Mitgründer und Co-CEO von VillaCircle. "Wir modernisieren die bewährte Praxis des Miteigentums über einen Marktplatz, der den Kauf und den Besitz eines zweiten Zuhauses einfach macht. Über eine Eigentümergemeinschaft, die dem deutschen Konzept der Wohnungseigentümergemeinschaft nachempfunden ist, können die Miteigentümer ihr neues Ferienhaus genießen, wann sie wollen."VillaCircle arbeitet in den schönsten Urlaubsregionen Europas mit lokalen Immobilienmaklern und Bauträgerfirmen zusammen - so auch in Andalusien. "Die Idee mehr Menschen den Traum eines zweiten Zuhauses zu ermöglichen und ihnen gleichzeitig viele zusätzliche Services anzubieten ist zeitgemäß. Aktuell steigt die Nachfrage nach luxuriösen Ferienimmobilien an der Costa del Sol wieder deutlich an, sodass Co-Ownership ein sehr kluges Konzept ist, um die Kosten anteilig zu reduzieren und den Leerstand zu minimieren", sagt Lukas Sween, Gründer und CEO bei Aston Estate Marbella.Immobilienmakler in Spanien, die Käufer vertreten, die einen anteiligen Erwerb an einer Traumimmobilie tätigen wollen, erhalten eine Vermittlungsprovision. Makler, die an einer Zusammenarbeit mit VillaCircle interessiert sind, können auf der Website des Unternehmens mehr erfahren. Ebenso erhalten direkte Kaufinteressierte, die mehr über die verfügbaren Traumhäuser in allen Urlaubsregionen Europas erfahren wollen, Einblick auf aktuelle Listings: VillaCircle.com (https://villacircle.com/).Über VillaCircleVillaCircle (https://villacircle.com/) ermöglicht durch Managed Co-Ownership einer breiteren Zielgruppe den Traum von der eigenen Ferienimmobilie. Käufer können über die Plattform ihre Traumvilla in den beliebtesten Urlaubsregionen Europas anteilig erwerben. Hausverwaltung und Service vor Ort garantieren den sorgenfreien Genuss und die Nutzung der eigenen Ferienimmobilie.Der Käufer erwirbt den von ihm gewünschten Anteil - z.B. ein Viertel des Hauses, was ihm Zugang zum Haus für drei Monate des Jahres garantiert. VillaCircle übernimmt alle rechtlichen und administrativen Aspekte rund um den Kauf, sowie die anschließende Organisation der Verwaltung, die besonders bei Auslandsimmobilien mitunter eine Hürde darstellen. Das Managed Co-Ownership-Modell steigert das Urlaubsfeeling vor Ort durch zusätzliche Services (Reinigung, Instandhaltung, allgemeine Verwaltungsaufgaben u.v.m.), verbessert die Umweltbilanz der Immobilien, indem diese auch ohne Vermietung an Dritte deutlich besser ausgelastet werden, und bietet den Erwerbern auch in wirtschaftlicher Hinsicht interessante Perspektiven. Die Buchung erfolgt durch die intuitive und leicht zu bedienende App. Mehr Infos finden Sie unter https://villacircle.com (http://www.villsvircle.com/). Folgen Sie uns auf Instagram (https://www.instagram.com/villacircle/?hl=de), Facebook (https://www.facebook.com/villacircle/) oder LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/villacircle/?viewAsMember=true).Pressekontakt:Pressekontakt für VillaCircle:Cookie Communications GmbHKathrin MüllerT: +49 (0) 40 286 686 117E: kathrin.mueller@cookiecomms.comOriginal-Content von: Cookie Communications, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115811/5124449