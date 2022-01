Der australische Lithiumproduzent Allkem Ltd (WKN A3C8Z7) geht davon aus, dass die Preise für Lithiumkarbonat in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres - also bis Juni - gegenüber den vorangegangenen sechs Monaten um 80% steigen werden, da die Nachfrage nach dem Batteriemetall weiterhin boome. Die Lithiumpreise waren schon im vergangenen Jahr angesichts von Angebotsengpässen geradezu explodiert, da weltweit die Automobilhersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...