Bereit zum abheben?: Europa elektrisiert: Dieser Deal, kann alles verändern

Mit dieser Partnerschaft steigt Rock Tech in die Liga der strategisch relevanten Player im europäischen Batteriemarkt auf.

manchmal gibt es News, die wirken wie ein Schalter: Ab jetzt zählt ein neues Bewertungsniveau.

Genau das sehen wir jetzt bei Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V). Die gestern verkündete strategische Partnerschaft mit Ronbay Technology, einem der größten Kathodenmaterial-Hersteller der Welt, ist mehr als nur ein Handschlag - es ist der Eintritt in die erste Liga der europäischen Batterie-Industrie.

Warum diese Nachricht so kraftvoll ist:

- Lieferkette lokal & geschlossen: Rock Tech liefert Lithiumhydroxid aus dem Converter in Guben direkt an Ronbay - der Weltmarktführer verarbeitet es in Polen zu Kathodenmaterialien. Europa bekommt endlich eine eigene Wertschöpfungskette - unabhängig von Asien.

- Abnahme gesichert: Das MoU ist ein Vorbote für langfristige Verträge. Planungssicherheit, Cashflows, Skalierungspotenzial - das bringt Fantasie in die Bewertung!

- Ronbay = Qualitätssiegel: Über 2 Mrd. USD Umsatz, 12-30 % Weltmarktanteil bei NMC-Kathoden, Produktionsstandorte in Asien und Europa. Dass ausgerechnet dieser Global Player Rock Tech als strategischen Partner wählt, ist ein echter Ritterschlag.

Ronbays Europa-Projekt markiert einen entscheidenden Schritt in unserer globalen Strategie. Die Partnerschaft mit Rock Tech wird die Lokalisierung der Rohstoffversorgung für das Projekt beschleunigen und unsere Präsenz auf dem europäischen Markt weiter stärken,

sagt der Leiter der Lieferkette bei Ronbay.

Angesichts der aktuell nervösen Börsenlage ist die Nachricht womöglich unter dem Radar geblieben - dabei hätte ein Deal dieser Größenordnung unter normalen Marktbedingungen deutliche Kursgewinne rechtfertigen können.

Was ist da gestern passiert, was der Markt in seiner Wichtigkeit vermutlich noch nicht so richtig verstanden hat?



Rock Tech Lithium (WKN A1XF0V) und Ronbay Technology - ein weltweit führender Anbieter von Kathodenmaterialien (CAM) - haben gestern eine strategische Absichtserklärung (MoU) unterzeichnet. Ziel der Partnerschaft ist der gemeinsame Aufbau einer vollständig lokalisierten, integrierten Lieferkette für Lithium-Ionen-Batteriematerialien in Europa.

Diese strategische Partnerschaft setzt ein klares Zeichen für Europas Batterie-Zukunft: Rock Tech wird Ronbay Technology langfristig mit hochreinem Lithiumhydroxid beliefern - direkt aus dem modernen Converter in Guben. Gemeinsam bauen die Partner eine lokale, integrierte Lieferkette für Schlüsselmaterialien der Elektromobilität auf.

Mit Rock Techs Standort an der deutsch-polnischen Grenze und Ronbays CAM-Werk in Polen entsteht ein grenzüberschreitendes Power-Duo, das einen entscheidenden Beitrag zur Stärkung der europäischen Batterieproduktion leistet - exakt dort, wo Europa seine Energiespeicherung und Mobilität der Zukunft neu aufstellt.

Im Rahmen ihrer zukunftsweisenden Zusammenarbeit planen Rock Tech Lithium und Ronbay Technology die Umsetzung mehrerer strategischer Schlüsselinitiativen, die Europas Batterie-Wertschöpfung tiefgreifend stärken sollen:

Lokale Versorgung für Europas Batterieindustrie



Rock Tech wird Ronbay mit hochwertigem Lithiumhydroxid aus seinem Guben-Converter beliefern - darunter auch das neu akquirierte CAM-Werk in Konin (Polen). So entsteht eine leistungsfähige, europäische Lieferkette direkt zwischen Rohstoffveredelung und Kathodenproduktion. Know-how-Transfer für Skalierung & Tempo:



Ronbay bringt seine jahrzehntelange Engineering- und Projektumsetzungserfahrung ein, um den Bau und die Inbetriebnahme des Guben-Converters aktiv zu unterstützen. Gleichzeitig prüfen beide Partner Möglichkeiten gemeinsamer Investitionen in Europas Batteriezukunft. Marktzugang & Wachstum im Fokus:



Darüber hinaus bündeln Rock Tech und Ronbay ihre Kräfte bei der Marktentwicklung - mit Fokus auf europäische Abnahmeverträge, Kundenakquise im Batterie- und Automobilsektor sowie dem Aufbau starker Industriepartnerschaften entlang der E-Mobilitäts-Wertschöpfungskette.

Diese Nachricht legt den Grundstein für eine mögliche Neubewertung der Rock-Tech-Aktie!

Denn Ronbay Technology ist ein Global Player in der Batteriematerialbranche - spezialisiert auf leistungsstarke Kathodenmaterialien für die nächste Generation von Lithium-Ionen-Batterien - ein starkes Ausrufezeichen in Richtung Markt, Politik und Industrie.

Der chinesische Hersteller von Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien, wurde 2014 gegründet und ist seit Juli 2019 an der STAR-Börse in Shanghai gelistet. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen rund 15,09?Milliarden CNY (beim aktuellen Umrechnungskurs derzeit rund ~2,1?Milliarden?USD) Umsatz und beschäftigte etwa 4?380 Mitarbeiter. Ronbay hält global über 12-30 % Marktanteil im NMC-Segment (Nickel-Mangan-Kobalt-Oxide), ist damit einer der größten Anbieter weltweit.

Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V) ist ein kanadisch-deutsches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von hochreinem Lithiumhydroxid für Batteriezellen spezialisiert hat - vom eigenen Rohstoffabbau bis hin zur regionalen Verarbeitung. Mit seinem Spodumen-Projekt bei Georgia?Lake in Ontario (Kanada) und dem Aufbau eines Lithium-Converters in Guben (Brandenburg/Deutschland) verfolgt Rock?Tech ein ambitioniertes Modell: eine lokal nachhaltige und geschlossene Lieferkette für die Elektromobilität.

Derzeit positioniert Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V) sich als Schlüsselakteur der grünen Transformation, besonders im europäischen E-Mobilitätsmarkt. Mit Produktionsstandorten auf zwei Kontinenten, starken akademischen und staatlichen Partnerschaften sowie einem Fokus auf ESG-konforme Verfahren verfolgt das Unternehmen eine Dual-Strategie aus Effizienz, Innovation und regionaler Versorgungssicherheit.

Rock Tech sichert sich Top-Projekt in Bosnien-Herzegowina

Eine der spannendsten Neuigkeiten bei Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V) ist die Übernahme eines Minenprojekts in Bosnien-Herzegowina, einem EU-Mitgliedskandidatenstaat. Dieses Projekt zählt zu den vielversprechendsten Lithiumvorkommen Europas und ist für Rock Tech von strategischer Bedeutung.

Die Mine zählt zu den vielversprechendsten Lithiumquellen Europas und bietet ausreichend Ressourcen zur Produktion von rund 600.000 Tonnen Lithiumkarbonat - ein zentraler Baustein für Batterietechnologie. Zusätzlich beherbergt das Gebiet wertvolle Rohstoffe wie Bauxit und Magnesium - Schlüsselmaterialien für die Aluminiumwirtschaft und die industrielle Transformation.

Der entscheidende Vorteil liegt darin, dass das Projekt nicht nur Lithiumrohstoffe liefert, sondern ein spezielles Lithiumprodukt - Lithiumsulfat - herstellen kann!

Dieses Produkt ist ein zentraler Eingangsstoff für den Guben-Konverter, wodurch die Produktionskosten im gesamten Wertschöpfungsprozess erheblich gesenkt werden können.

Die Übernahme erfolgt in mehreren Phasen, beginnend mit der sogenannten Pre Feasibility-Studie, die zusammen mit renommierten Ingenieursfirmen durchgeführt wird, um die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Mine zu bestätigen. Der Fokus liegt dabei auf nachhaltiger Entwicklung nach den höchsten ESG-Standards, was für europäische Investoren und Kunden ein wichtiges Kriterium ist.

Vom Rohstoff zur Rendite - Rock Techs Tür zur europäischen Batterieindustrie

Diese strategische Akquisition ist ein wichtiger Schritt, um die gesamte Wertschöpfungskette von Lithium in Europa zu schließen und Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V) zu einem führenden Anbieter zu machen.

Enorme strategische Bedeutung des Projekts:

Regionale Wertschöpfung: Das Projekt stärkt die lokale Lithiumversorgung in Europa und reduziert die Abhängigkeit von Importen aus Asien oder Südamerika.

Kostensenkung: Die direkte Herstellung von Lithiumsulfat vor Ort spart Kapitalkosten und Betriebskosten im Konverter in Guben.

Nachhaltigkeit: Umwelt- und Sozialstandards werden streng eingehalten, was für europäische Partner und Investoren essenziell ist.

Unabhängigkeit: Europa positioniert sich als eigenständiger Player im globalen Lithium-Markt.

Ab etwa 2030 soll vor Ort Lithium-Sulfat produziert und direkt an den geplanten Converter in Guben (Deutschland) geliefert werden, wo es zu Lithiummonohydrat (LHM) für EV-Batterien verarbeitet wird.

Der Guben-Konverter: Europas Schlüsselprojekt für Lithiumproduktion

Parallel zur Minenübernahme in Bosnien-Herzegowina schreitet der Bau des Guben-Konverters in Brandenburg voran. Dieses Projekt ist ein zentraler Baustein für die europäische Lithiumindustrie, da hier das Lithiumkonzentrat aus verschiedenen Quellen zu batteriefähigem Lithiumsulfat verarbeitet wird.

Das Guben-Projekt positioniert Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V) als First-Mover in Europa mit robuster Unterstützung durch staatliche Förderungen und strategische Partner. Mit markttauglicher Planung, gesicherter Logistik, modernster Technik und finanzstarkem Fundament ist Guben ein zentraler Baustein der europäischen Batterie-Wertschöpfung - ideal für Anleger, die auf die grüne Mobilitätsrevolution setzen.

Die Lithiumfabrik im brandenburgischen Guben als Modell

Quelle RockTech Lithium

Der Guben-Konverter wird auf die Verarbeitung von Spodumen-Konzentraten aus Australien, Afrika, Brasilien, Kanada und künftig auch Bosnien-Herzegowina ausgelegt sein. Die Anlage ist somit flexibel und zukunftssicher aufgestellt.

Die Anlage ist auf eine Produktionskapazität ausgelegt, die Lithium für rund 500.000 Elektroautos pro Jahr liefern kann. Langfristig ist eine Erweiterung geplant, die dank der eigenen Lithiumsulfat-Produktion aus der Mine in Bosnien die Investitions- und Betriebskosten um bis zu 30 bzw. 50 % senken wird.

Details zur Finanzierung und zum Baufortschritt

Projektfinanzierung: 60 % der Kosten werden über Projektfinanzierung gedeckt, unterstützt von der Europäischen Investitionsbank und einem starken Bankenkonsortium.

Subventionen: Rund 100 Millionen Euro an Fördergeldern aus Landes- und Bundesprogrammen zur Strukturförderung der Kohleförderregionen.

Eigenkapital: Der größte Teil der Eigenkapitalfinanzierung steht bereits fest, weitere Partnerschaften werden in den kommenden Monaten abgeschlossen.

Bauzeit: Geplant sind 24 Monate Bauzeit mit Produktionsstart der ersten Lithiumprodukte im zweiten Halbjahr 2027.

Ritterschlag: Erste europäische Förderung nach Anerkennung als "Strategisches Projekt"

Die Nachricht hat es durchaus in sich: Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V) wurde als förderwürdiger Projektpartner im hochkarätigen KAVA-Programm von EIT RawMaterials anerkannt - ein bedeutender Validierungsschritt für die technologische und strategische Relevanz des Unternehmens im EU-Rohstoffsektor.

Mit einer Innovationsförderung von 800.000 Euro stärkt das Unternehmen seine technologische Führungsposition am Standort Guben - ein klarer Vertrauensbeweis in die strategische Rolle des Unternehmens für Europas Batterieindustrie.

"Wir freuen uns sehr über die Auswahl für die KAVA-Förderung und die Möglichkeit, gemeinsam mit unseren Partnern innovative und potenziell wegweisende Technologien für die Lithiumverarbeitung zur Marktreife zu bringen"

Mirco Wojnarowicz, CEO Rock Tech Lithium

Vor ein paar Tagen setze das Unternehmen einen weiteren Meilenstein in seiner globaler Innovationsstrategie:

Rock?Tech Lithium sicherte sich eine Finanzierung von 388.074?CAD aus dem "Critical Minerals Innovation Fund"

Diese Mittel fließen in die Entwicklung einer hochinnovativen Sortiertechnologie für niedriggradige Spodumen-Erze am Georgia Lake-Projekt, mit dem Ziel, die Lithiumrückgewinnung bei bisher unwirtschaftlichen Erzvorräten auf beeindruckende 80 % zu steigern.

Quelle RockTech Lithium

Das geförderte Projekt zielt auf die Entwicklung und Erprobung eines energieeffizienten Sortierverfahrens, dass eine Lithium-Ausbeute von bis zu 80 % aus bislang als unwirtschaftlich geltenden niedriggradigen Spodumen-Erzen (0,3-0,5 % Li2O) ermöglichen soll. Damit adressiert Rock?Tech ein zentrales Problem der Branche: die wirtschaftliche Nutzbarmachung bislang vernachlässigter Lagerstätten. Ziel ist es, die Wirtschaftlichkeit und ökologische Effizienz der Lithiumproduktion in Kanada signifikant zu verbessern - und damit einen wichtigen Beitrag zur kritischen Rohstoffstrategie der Provinz Ontario sowie zur Transformation hin zu nachhaltiger Energieversorgung zu leisten.

Wachstumsschub in Nordamerika: Der Red-Rock-Converter

Rock Tech Lithium (WKN A1XF0V) bringt sein Erfolgsmodell aus Europa jetzt direkt an die kanadische Lagerstätte: Auf dem Gelände des ehemaligen Norampac-Paper-Mills in Red Rock, nur ~60 km vom eigenen Georgia-Lake-Spodumen Projekt entfernt, entsteht Ontarios erster Lithium-Converter.

Mit der BMI Group hat Rock Tech bereits einen regional verankerten Langzeit-Partner gewonnen: BMI investiert 5,5 Mio. CAD - teils als Beteiligung, teils als langfristiges Darlehen - und stellt ein 20-Hektar-Areal per Erbpacht zur Verfügung. Das Joint Venture zielt darauf, Red Rock zu einem multimodalen Logistik-Knoten für kritische Mineralien am Oberen See auszubauen.

Der Red-Rock-Converter ist der zweite Wertschöpfungspfeiler neben Guben und verstärkt Rock Techs Profil als integrierter Lithium-Veredler auf zwei Kontinenten. Frühzeitige Partnerschaften und staatliche Förderprogramme verringern das Finanzierungsrisiko, während die Nähe zur Mine und zu künftigen nordamerikanischen OEM-Gigafactory das Margenpotenzial erhöht. Für langfristig orientierte Investoren bietet das Projekt somit einen zusätzlichen Katalysator für Bewertung und Wachstum - genau dort, wo die nordamerikanische Batterie-Industrie entsteht.

Enormer Strategischer Hebel

Kurze Transportwege: Erz aus Georgia Lake erreicht die Raffinerie auf direktem Straßen- und Bahnweg - geringere Kosten & CO 2 -Bilanz.

Erster-Mover-Vorteil: Als Pionieranlage in Ontario profitiert der Converter von politischer Rückendeckung für die "Critical Minerals Corridor"-Initiative der Provinz.

Technologie-Transfer: Bis zu 80 % des Engineering-Know-hows aus dem Guben-Converter lassen sich übernehmen - Zeit- und Kostenvorteile.

Der Converter passt nahtlos in Kanadas "Critical Minerals Corridor" - eine Politik, die heimische Batteriemetalle fördern soll. Rock Tech positioniert sich damit als First Mover in einem Markt, in dem OEM-Gigafactory gerade erst entstehen.

Warum Rock Tech Lithium jetzt ein "Must-Have" im Depot ist:

Die kürzlich verkündete strategische Partnerschaft zwischen Rock Tech Lithium und Ronbay Technology, einem der weltweit führenden Hersteller von Kathodenmaterialien, markiert einen Gamechanger für Rock Techs Positionierung in der europäischen Batterieindustrie.

Diese Kooperation vereint zwei zentrale Wertschöpfungsstufen - Lithiumveredelung und Kathodenproduktion - zu einer integrierten, lokal verankerten Lieferkette mitten in Europa. Damit erfüllt Rock Tech gleich mehrere entscheidende Kriterien, die Anleger jetzt aufhorchen lassen sollten:

Drei starke Gründe für den Einstieg:

Sichere Abnahme - sichere Perspektive:

Die Partnerschaft sichert Rock Tech langfristige Absatzwege für das Lithiumhydroxid aus dem Guben-Converter - ein entscheidender Schritt zur Umsatz- und Planungssicherheit. Teil einer europäischen Schlüsselindustrie:

Inmitten geopolitischer Unsicherheiten wächst die Nachfrage nach lokalen Lieferketten. Rock Tech ist nun Teil eines industriepolitisch geförderten Netzwerks, das Europas Abhängigkeit von asiatischen Rohstoffstrukturen aktiv reduziert. Erhöhtes Bewertungsniveau wahrscheinlich:

Der Schulterschluss mit einem Weltmarktführer wie Ronbay ist ein Vertrauensbeweis mit Signalwirkung - sowohl für institutionelle Investoren als auch für strategische Partner. Eine Neubewertung der Aktie erscheint mehr als gerechtfertigt.

Mit dieser Partnerschaft steigt Rock Tech in die Liga der strategisch relevanten Player im europäischen Batteriemarkt auf. Für Anleger, die auf Wachstum, Innovation und Unabhängigkeit in der E-Mobilität setzen, ist die Aktie damit aktuell mehr denn je ein klarer Kaufkandidat mit Zukunftspotenzial.

