NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach Auftragseingängen für das vierte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die starke Dynamik beim Auftragseingang bestätige seine These, dass der Windkraftkonzern weiter eine hohe Nachfrage nach seinen Delta4000-Turbinen verzeichne und gut positioniert sei, um einer der Top-3-Akteure im Markt für Windkraftanlagen an Land zu werden, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2022 / 02:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2022 / 02:53 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D6554

NORDEX-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de