Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der alstria office REIT-AG (ISIN DE000A0LD2U1/ WKN A0LD2U) vom 17. Januar 2022:Die alstria office REIT-AG (Symbol: AOX) gibt den Abschluss eines neuen Mietvertrages in Ratingen und einer Vertragsverlängerung in Essen bekannt.alstria hat einen neuen langfristigen Mietvertrag für das Objekt Berliner Straße 91 in Ratingen unterzeichnet. Der Mieter wird 1.700 Quadratmeter Büro- und Nebenfläche über eine Laufzeit von 10 Jahren anmieten. Die jährlichen Erträge des neuen Mietverhältnisses belaufen sich auf rund EUR 268.000. Der Mietvertrag beginnt in der zweiten Jahreshälfte 2022 und wurde von Anteon Immobilien GmbH & Co. KG vermittelt. ...

