Nach Einschätzung von JPMorgan Chase werden die Geschäftsergebnisse internationaler Unternehmen auch in dieser Bilanzsaison allen Zweifeln trotzen, obwohl der Start in diese nicht gerade erfolgreich verlaufen ist. Die US-Banken haben durch die Bank enttäuscht. Es sind auch nicht alle Experten so bullish wie JPMorgan."Unsere Gewinnaussichten für 2022 sind weiterhin sehr positiv. Dieses Jahr rechnen wir wieder mit einem deutlichen Wachstum", schrieben die Strategen unter der Leitung von Mislav Matejka ...

