Der Softwareriese Microsoft hat vor wenigen Minuten den größten Zukauf in seiner Firmengeschäfte vermeldet. Das Unternehmen bietet 95 Dollar für eine Activision-Aktie, was einem Gesamtvolumen von rund 70 Milliarden Dollar entspricht. Während Activision in die Höhe schißet, gibt die Microsoft-Aktie nach.

