Der New York Empire State Index (Januar) ist mit -0,7 deutlich schwächer ausgefallen als erwartet (Prognose war 25,7; Vormonat war 31,9). Herber Absturz - dazu: Lieferzeiten verlängern sich, aber Preise etwas rückläufig (siehe unten)! Dazu schreibt die New York Fed, die die Daten erhebt: "Business activity abruptly leveled off in New York State, according to firms ...

Den vollständigen Artikel lesen ...