Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die DWS hat am 17. Januar 2022 einen neuen nachhaltig anlegenden Aktienfonds aufgelegt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der DWS Invest ESG Women for Women (ISIN LU2420982006/ WKN DWSWFW) investiert weltweit in Unternehmen, die Wert auf Umweltschutz, gute Unternehmensführung und eine faire Behandlung ihrer Mitarbeiter legen. Der Fonds legt ein besonderes Augenmerk auf die sozialen Aspekte - auf das "S" in "ESG". ...

