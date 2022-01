DJ Globale Handelsströme sinken im November leicht - WSJ-Indikator

Von Paul Hannon

LONDON (Dow Jones)--Die weltweiten Handelsströme sind im November leicht zurückgegangen, was darauf hindeutet, dass sich der grenzüberschreitende Warenverkehr gegen Ende des Jahres 2021 abgeflacht hat, nachdem er in den ersten Monaten des Jahres stark gestiegen war, um sich von einem pandemischen Einbruch zu erholen.

Ein vom Wall Street Journal (WSJ) entwickelter Frühindikator für die Handelsströme deutet auf einen Rückgang von 0,76 Prozent im November gegenüber dem Vormonat hin, bereinigt um das saisonale Auf und Ab der Warenausfuhren zwischen den Ländern. Die Handelsströme hatten in den Monaten vor November geschwankt, nachdem sie wieder auf ein Niveau gestiegen waren, das über dem lag, das vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie erreicht wurde.

Die Beruhigung der Handelsströme nach einer Zeit hoher Volatilität ist darauf zurückzuführen, dass die Verbrauchernachfrage in vielen der größten Märkte der Welt zugenommen hat, während die Unternehmen über Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Teilen und Rohstoffen für die Herstellung ihrer Produkte klagen und wichtige Verkehrsnetze mit größeren Verspätungen arbeiten, als dies vor Ausbruch der Pandemie üblich war.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Handelsströme um 16,8 Prozent, was zeigt, wie stark der Rückgang des Handelsvolumens in den ersten Monaten der Pandemie war, als die Volkswirtschaften sich an die zur Eindämmung des Virus erforderlichen Beschränkungen anpassen mussten.

Der Warenhandel hat sich nach dem anfänglichen Schlag durch die Pandemie viel schneller erholt als nach der weltweiten Finanzkrise, die 2008 begann. Das liegt zum Teil daran, dass die Anpassung an die Pandemie durch Homeoffice und Homeschooling zu einem Nachfrageschub für eine breite Palette von Waren führte, darunter Laptops und Büromöbel. Die Haushalte konnten ihre Ausgaben für Waren zum Teil deshalb erhöhen, weil die Regierungen durch Freistellungsprogramme oder direkte Geldtransfers aushalfen.

Zur Berechnung des Frühindikators für den Wert des weltweiten Warenhandels verwendet das WSJ Daten aus acht Ländern mit schnell verfügbaren Handelszahlen aus sechs Regionen. Auf diese acht Länder entfielen nach Angaben der Welthandelsorganisation 39,1 Prozent des weltweiten Warenexportwerts im Jahr 2019. Um die verbleibenden 60,9 Prozent zu berücksichtigen, berechnet das Journal Skalierungsfaktoren für jede Region, die auf der Größe des fehlenden Anteils der Region basieren.

