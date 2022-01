Microsoft übernimmt in einem fast 70 Milliarden Dollar schweren Deal den großen Videospieleanbieter Activision Blizzard. Der Software-Riese, der hinter der Xbox-Spielekonsole steht, sichert sich damit populäre Spiele wie "Call of Duty", "Overwatch" und "Candy Crush". An der Börse ging die Activision-Blizzard-Aktie daraufhin in den Steigflug über. Microsoft bietet 95 Dollar je Aktie von Activision ...

Den vollständigen Artikel lesen ...