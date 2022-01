Globalmatix, die attraktive Tochter von Softing, beschleunigt wohl ihr Wachstum 2022 nochmals. Künftig wird das Globalmatix-Interface in die gesamte Camper-Flotte von Roadsurfer, dem größten Outdoor-Travel-Experten in Europa, eingebaut. Die Camper-Flotte wird in diesem Jahr 5.000 Fahrzeuge umfassen. Charttechnisch hat sich jüngst bei der Softing-Aktie eine spannende Situation ergeben ...

