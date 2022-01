Vancouver, British Columbia, 18. Januar 2022 - Fabled Copper Corp. ("Fabled Copper" oder das "Unternehmen") (CSE: FABL) gibt die zweiten Ergebnisse der 2021 durchgeführten Oberflächen-Feldarbeiten auf seinem Muskwa Kupferprojekt bekannt, das aus dem Neil Projekt (früher als Nordblock bezeichnet) und dem Toro Projekt (früher als Südblock bezeichnet) im Nordwesten von British Columbia besteht. Das Unternehmen besitzt auch Rechte am Bronson Projekt. Siehe Abbildung 1 unten.

Abbildung 1 - Lageplan

Peter J. Hawley, Präsident und CEO, berichtet: "Wir begannen das neue Jahr mit der Bekanntgabe unserer Ergebnisse von der Lady Luck Sichtung im Süden des Neil Projekts und bewegen uns nun nach Norden zur Mac Sichtung" (siehe Abbildung 2 unten).

Wie bei der Lady Luck Sichtung, zeigt auch die Mac Sichtung weiterhin hochgradige Kupferwerte in insgesamt 5 Oberflächenproben. Die Proben wurden in alter Manier durch Beprobung der Aderstruktur in großer Höhe über eine vertikale Distanz von 41 Metern entnommen, beginnend auf einer Höhe von 1.602 Metern (etwa 1 Meile vertikal).

Von den 5 entnommenen Proben wiesen alle 5 einen Kupfergehalt von mehr als 1% auf, 3 mehr als 5% Kupfer, 2 mehr als 10% Kupfer und 1 mehr als 15% Kupfer (1% Kupfer = 22,20 Pfund). Siehe Tabelle 1 unten.

Abbildung 2 - Neil Projekt, Lage von Mac

Bei der Mineralisierung der Mac Sichtung handelt es sich hauptsächlich um brekziöses Chalkopyrit mit geringeren Mengen an Pyrit am Schnittpunkt eines nördlich und nordöstlich verlaufenden Diabas-Ganges/Adersystems. Die Brekzien sind verkieselt und mit Quarz überzogen und wurden auf einer Länge von etwa 7,6 Metern beobachtet.

Während des Feldbesuchs entdeckte das Team in einer Höhe von 1.604 Metern eine Claim-Marke mit der Nummer L829 aus dem Jahr 1968 sowie einen Claim-Pfahl aus der Zeit davor. Siehe Foto 1 unten.

Foto 1 - Claim-Marke von 1968 und Claim-Pfahl von vor 1968

Probe Nr. D-723261 wurde auf der niedrigsten Höhe von 1.602 Metern entnommen und bestand aus Quarz mit Karbonat, war auf der frischen Oberfläche grauweiß-dunkelgrau gesprenkelt, mit reichlich Sedimentfragmenten, geringem dendritischem Rückenmineral (möglicherweise Pyrolusit) und mäßiger Malachitfärbung. Es war schwammig und löchrig mit 5% Kupfer als Flecken und disseminiert und ergab 4,39% Kupfer mit 1,60 g/t Ag. Siehe Tabelle 1 unten.

Probe Nr. D-723263 wurde 4 Meter vertikal über D-723261 auf einer Höhe von 1.606 Metern entnommen, wo die Mac-Struktur wieder an die Oberfläche trat. Eine Float-Probe des Schutts ergab 11,60% Kupfer und 3,50 g/t Ag. Die Probe bestand aus Quarz, war auf der verwitterten Oberfläche grau-weiß gesprenkelt und auf der frischen Oberfläche messinggelb mit grünen Flecken. Sie enthielt eine mäßige Malachitfärbung und 25 - 30% Chalkopyrit als halbmassive Sulfide. Siehe Foto 2, Tabelle 1 unten.

Foto 2 - Mac Sichtung

Auf 1.618 Metern setzte sich die mineralisierte Struktur fort; die Schuttprobe D-723262 ergab 4,39% Kupfer und 3,70 g/t Ag, 12 Meter vertikal über Probe D-723263. Sie bestand aus Quarzkarbonat, war an der frischen Oberfläche hellgrau-weiß und wies kleinere Einschlüsse und Limonitflecken sowie gelegentlich quer verlaufende Karbonatstränge mit Chalkopyritflecken und mäßiger Malachitfärbung auf. Sie enthielt 3-4% Chalkopyrit in Form von Flecken und disseminiert. Siehe Tabelle 1 unten.

Die Float-Probe mit der Nummer D-723264 ergab 8,44% Kupfer und 2,70 g/t Ag in einer vertikalen Höhe von 1.622 Metern. Die Probe enthielt Quarz und Eisencarbonat und war dunkelgelb-braun verwittert, an der frischen Oberfläche braun-weiß-weiß und messinggelb gesprenkelt. Sie wies geringfügige Einschlüsse, mäßige bis starke Malachitverfärbungen und 20% Chalkopyrit in Form von "netzartigen" Texturen aus verstreuten Sulfiden auf. Siehe Tabelle 1 unten.

Probe D-723265 wurde auf 1.643 Metern Höhe entnommen, 21 Meter höher als Probe D-723264. Diese Probe bestand aus Quarz mit geringem Eisenkarbonat, häufigen rostorangen Flecken, war schwammig mit reichlich Malachitfärbung, Spuren von Azurit, 25% massivem - halbmassivem Chalkopyrit und Chalkopyrit in Form von Flecken, Löchern und Einsprengseln. Diese Probe ergab einen beeindruckenden Kupfergehalt von 19,60%, wobei der Silbergehalt mit 14,40 g/t erhöht war. Siehe Foto 3, Tabelle 1 unten.

Foto 3 - Mac Sichtung

Tabelle1 - Mac 2021 Oberflächenproben

Proben Nr. Höhe (m) Art der Probe Kupfer- (Cu) Gehalt % Silber (Ag) ppm / g/t D - 723261 1.602 Float 8,10 1,60 D - 723263 1.606 Float 11,60 3,50 D - 723262 1.618 Float 4,39 3,70 D - 723264 1.622 Float 8,44 2,70 D - 723265 1.643 Float 19,60 14,40

- Proben wurden über 41 vertikale Meter genommen

Blick nach vorn

Die beeindruckenden Gehalte über 41 vertikale Meter bei Mac rechtfertigen eine Fortsetzung in der Saison 2022. Die Mac-Ader-/Brekzienstrukturen wurden noch nie gebohrt und bleiben in alle Richtungen offen.

QA QC Prozedur

Die von Fabled Copper Corp. gemeldeten Analyseergebnisse der Probenahmen beziehen sich auf Gesteinsproben, die von den Mitarbeitern von Fabled Copper Corp. direkt an ALS Chemex, Vancouver, British Columbia, Kanada, geschickt wurden. Die Proben wurden gemäß der ALS Chemex-Methode PREP-31 zerkleinert, aufgespalten und pulverisiert und anschließend auf das 33-Elemente-Paket ME-ICP61 durch Aufschluss mit vier Säuren und ICP-AES-Finish analysiert. Die ME-GRA21-Methode ist für Gold und Silber mittels Feuerprobe und gravimetrischen Abschluss, 30 g nominales Probengewicht.

Über-Limit Methoden

Für Proben, die Edelmetall-Schwellenwerte von 10 g/t Au oder 100 g/t Ag auslösen, wird die folgende Methode verwendet:

Au-GRA21 Au durch Feuerprobe und gravimetrischen Abschluss mit einer 30 g Probe.

Ag-GRA21 Ag durch Feuerprobe und gravimetrischen Abschluss.

Fabled Copper Corp. überwacht die Qualitätssicherung und -kontrolle (QA/QC) unter Verwendung von kommerziell beschafften Standardkernen und lokal beschafftem Blindmaterial, das in regelmäßigen Abständen in die Probenfolge eingefügt wird.

Über Fabled Copper Corp.

Fabled Copper ist ein Junior-Bergbauexplorationsunternehmen. Derzeit konzentriert sich das Unternehmen darauf, durch die Exploration und Erschließung seiner bestehenden Kupferprojekte im Norden von British Columbia Werte für seine Aktionäre zu schaffen. Das Muskwa Projekt umfasst insgesamt 76 Claims in zwei nicht zusammenhängenden Blöcken mit einer Gesamtfläche von ca. 8.064,9 Hektar und liegt im Liard Bergbaubezirk im Norden von British Columbia.

Mr. Peter J. Hawley, Präsident und C.E.O.

Fabled Copper Corp.

Telefon: (819) 316-0919

E-Mail: peter@fabledcopper.org

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: info@fabledcopper.org

Deutsche Anleger:

M & M Consult UG (haftungsbeschränkt)

Telefon.: 03641 / 597471

E-Mail: info@metals-consult.com

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen technischen Informationen wurden genehmigt von Peter J. Hawley, P.Geo., Präsident und C.E.O. von Fabled, der eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards für die Veröffentlichungen von Mineralprojekten - ist.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung.

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" dar, so wie der Begriff in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen verwendet wird. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Plänen, Erwartungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen und unterliegen bestimmten Faktoren und Annahmen, einschließlich der Tatsache, dass sich die finanzielle Situation und die Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund von unvorhergesehenen Ereignissen ändern und dass das Unternehmen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhält.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Pläne, Schätzungen und die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen können. Einige der Risiken und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, sind unter anderem: Auswirkungen des Coronavirus oder anderer Epidemien, allgemeine wirtschaftliche Bedingungen in Kanada, den USA und weltweit; die Bedingungen der Branche, darunter Schwankungen der Rohstoffpreise; staatliche Regulierung der Bergbaubranche, einschließlich Umweltregulierung; geologische, technische und bohrtechnische Probleme; unvorhergesehene betriebliche Ereignisse; Wettbewerb um oder die Unmöglichkeit, Bohrgeräte und andere Dienstleistungen zu bekommen; die Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Bedingungen; die Notwendigkeit, erforderliche Genehmigungen von den Aufsichtsbehörden zu erhalten; die Volatilität der Aktienmärkte; die Volatilität der Marktpreise für Rohstoffe; die mit dem Bergbau verbundenen Haftungen; Änderungen der Steuergesetze und Anreizprogramme in Bezug auf die Bergbaubranche sowie die anderen Risiken und Ungewissheiten, die für das Unternehmen gelten und wie die in den fortlaufend veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens beim Unternehmensprofil auf http://www.sedar.com dargestellt sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, diese wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

