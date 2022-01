MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Compugroup nach Aussagen zu 2021 und 2022 auf "Add" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Dass der Software-Anbieter trotz der Cyber-Attacke im Dezember seine Ziele für das abgelaufene Jahr bekräftigt habe, sei positiv, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aussagen zum Jahr 2022 implizierten eine unverändert günstige Wachstumsdynamik aus eigener Kraft. Der Margen-Tiefpunkt 2021 sei wohl erreicht worden, womit es Spielraum für eine Neubewertung der Aktie geben dürfte./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2022 / 12:10 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A288904

COMPUGROUP MEDICAL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de