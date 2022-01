Es ist die Hammer-Nachricht des Tages! Microsoft will den Spieleentwickler Activision Blizzard für insgesamt 68,7 Milliarden Dollar übernehmen. Das sind 95 Dollar je Aktie. Obwohl das Jahr noch jung ist, so lehnen wir uns mal ein bisschen aus dem Fenster und denken, dass dies wohl mit der größte Deal in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...